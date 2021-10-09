美國小說家法蘭克赫伯特的代表作《沙丘》，數十年來被世人譽為「科幻小說的聖經」，其架構、內涵之複雜龐大，也被世間看是最不可能影視化的小說，因此吸引眾多影劇導演投身挑戰，如今身為書迷鐵粉的加拿大導演丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)，嘔心瀝血推出電影版《沙丘》，讓全球眼睛為之一亮的除了貼近原著的浩大場景，還有其精確巧妙的選角，最大亮點肯定是絕美少主「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)，而螢幕上優雅俊美的他，私下卻呈現大反差，竟是個嘻哈boy。

科幻史詩大片《沙丘》，投入大筆資金還原原著中的磅礡世界，更集結《以你的名字呼喚我》提摩西夏勒梅、《水行俠》傑森摩莫亞、《不可能的任務5》蕾貝卡弗格森、《星際大戰》奧斯卡伊薩克、「薩諾斯」喬許布洛林等讓人很難抗拒的閃亮卡司，其中，演出主角「保羅」的25歲新生代巨星提摩西夏勒梅一現身，185公分修長身型搭配雕像般的完美精緻美貌，讓全球影迷不分國籍全體暈船，完美體現何為「天使般的臉孔」，說他艷壓女主角也不為過。

無論在《以你的名字呼喚我》、《國王》還是現今的《沙丘》，提摩西都給人留下了「俊美貴公子」的招牌形象，但私下的他卻跟螢光幕前的自己大相逕庭，他徹頭徹尾熱愛嘻哈與饒舌，小時候很愛，現在仍然超愛，他曾公開表示自己最喜歡的饒舌歌手是Kid Cudi，看到「肯爺」肯伊威斯特還會秒切換迷弟模式，甚至出席威尼斯影展、Met Gala 時尚奧斯卡，王子大人也堅持穿著街頭風來致敬，被大家笑稱別人穿得怪怪的會被批評，但提摩西有那張臉，穿啥都不要緊。

以貴公子形象聞名的提摩西，私下擁有嘻哈魂。(圖／達志提供)

有趣的是，近年隨著提摩西夏勒梅的名氣不斷攀升，眾人對他的過去就更加好奇，有網友挖出他學生時期自己製作拍攝的rap影片，影片中他仍是優雅的纖細身形，但少了招牌捲髮，一頭潮流短髮搭配大紅鴨舌帽還反戴，身上穿著灰色內衣感V領素T搭配淺藍牛仔寬鬆長褲，全情投入在一堆妹仔中間唱rap，事實上這段影片在他因《以你的名字呼喚我》走紅時就被挖出，還在脫口秀上當他的面播了一回，只能說當下提摩西看了自己的嘻哈魂有多害羞，就知道他有多反差！