65歲香港影帝「發哥」周潤發在演藝圈形象優良，裸捐56億身家，與「發嫂」陳薈蓮結婚35年感情恩愛，但這一切都是苦盡甘來，年輕時他差點為感情自盡，又在婚姻中跌一跤，磕磕碰碰才找到真正的真命天女。

周潤發1976年和繆騫人合作電視劇《狂潮》假戲真做，曾誇讚女方：「這女孩子挺好，和她相處後，我才真正領悟緣分的含義。」可惜這段戀情萌芽不久，就被謝賢以跑車接送情橫刀奪愛，事後周潤發感嘆：「追女生，我不是四哥（謝賢）的對手。」

恢復單身的周潤發，第二個女友是昔日玉女陳玉蓮，兩人於1978年合作電視劇《大亨》相戀，金童玉女的組合轟動一時，交往5年卻黯然分手，還傳出周潤發走不出情傷鬧輕生，男方事後分享自己的感情觀，直言：「刻骨銘心的愛是會死人的，還是不要談這個。」事隔數十年，已步入中年的陳玉蓮在節目《往事･並不如煙》回憶這段感情，坦言周潤發當時忙著拍戲，兩人沒有時間約會，聚少離多之下感情淡了，加上年輕時的自己個性太剛烈，有話直說常得罪周潤發的母親，才會決定和平分手，沒有任何外力介入。

周潤發曾和陳玉蓮交往5年，傳聞為女方差點想不開。（圖／微博）

看著舊愛周潤發和現任妻子陳薈蓮鶼鰈情深，陳玉蓮大器地獻上祝福：「如果那時候我和他沒分開，他沒可能有今天，他能走上國際，那是我幫不了的」讚賞陳薈蓮是賢內助，默默當周潤發背後的女人。

和陳玉蓮分手沒幾個月，周潤發忽然宣布和余安安閃電結婚，因為事前根本沒人知道他們的戀情，把所有港媒都嚇一大跳，想不到9個月後兩人再丟離婚震撼彈，余安安告訴記者：「9個月內，發仔兩次逐我出周家！」她數落男方婚後控制慾極強，不讓她打扮、穿新衣，脾氣變得火爆，就像一個暴君。被問到當年的求婚經過，余安安表示自己出身單親家庭，很想要一個家，周潤發忽然向她求婚，便一口答應；離婚後余安安承認兩人當時都太年輕，衝動結婚心態都沒準備好。

周潤發和余安安短暫當過9個月夫妻。（圖／中時資料照）

第三段情史，就是大家都知道的陳薈蓮，周潤發曾說第一次看到對方，就覺得這個女孩子好單純、好可愛，每天都寄一張明信片，足足花了2年多才追到，陳薈蓮曾在訪問中透露，當時會花那麼久時間觀察，是因為聽過周潤發不好的傳聞，不確定他的為人，不敢輕易答應，也不擔心對方放棄追求，「跑了就跑了，這個是要看緣分的。同時要對自己有信心！如果不自信，總是懷疑，自己很累，也會讓對方很累。」

周潤發和陳薈蓮相知相惜35年，資深娛樂記者「白露眉」曾在專欄寫下這對模範夫妻的日常相處，吵架不會超過一天，無論對錯都是周潤發讓步，因為他不希望這些瑣事破壞感情；夫妻倆對市場攤販態度也非常友善，只要有老闆生病或有困難，都願意拔刀相助，甚至邀請大家一起到電影首映會，為人親民又溫暖。

周潤發和現任妻子陳薈蓮結婚35年，感情十分緊密。（圖／中時資料照）

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