菲律賓戰神帕奎奧(Manny Pacquiao)宣布從職業拳擊退役之後，26年的傳奇生涯畫下句點。英媒《每日郵報》讚揚帕奎奧是個偉大的人物，把他在列在千禧年之後「磅比磅」（不分量級的排行）拳擊手第2名。「他是個不世出的天才，16歲出道，19歲登上世界拳王，從赤貧的底層一路拚戰到最高殿堂。」

這張榜單上的第1名無可避免就是梅威瑟(Floyd Mayweather)，「從某些觀點來看，梅威瑟可能是史上最偉大的拳擊手。」話雖如此，在廣大的拳迷心目中，梅威瑟固然厲害，但是很少拳手比帕奎奧更受人尊敬。帕奎奧從不避戰強者，上場之後也正面迎擊絕不含糊，他曾與名將馬奎茲(Juan Manuel Marquez)4度大戰，最後一場2012年被馬奎茲一記殘忍的反擊拳KO，帕奎奧面朝下倒地失去意識。這一擊被稱為年度最偉大的一擊，也是帕奎奧相隔13年首度被擊倒。即使如此梅威瑟仍十分忌憚帕奎奧，直到2015年才與他交手。

帕奎奧72戰62勝，是史上唯一拿過8個量級世界冠軍的拳手，由於他是左拳架式，被譽為史上最偉大的左撇子拳王，亦是亞洲拳壇第一人。在他退役的最後一戰，帕奎奧輸了，但現場的數萬名美國觀眾起立喝采，可以看出國際拳迷對他的推崇。帕奎奧的傳奇生涯還未結束，他10歲時因為貧窮而失學，後來他選上參議員，現在更要問鼎菲律賓總統的寶座，挑戰成為1億國民的領導人。