2003年3月6日下午3時，台北縣汐止市(現為新北市汐止區)公所清潔隊鋤草班人員，正在八連路二段三二九巷山區割草，突然有人在距離路邊斜坡約10公尺處，發現1條慘白的右手臂，驚嚇不已。

彭汝國分屍哥哥後，其中一袋棄至草叢裡。(圖／翻攝畫面資料照)

清潔隊員在半徑4公尺內的草叢裏，陸續找到左手臂及裝在黑色塑膠袋內的兩條人腿，警方獲報發現被支解的人體雙手雙腿，得知發生殺人分屍案，展開偵辦。

警方翌日上午動員搜山，在離手腳棄屍處10公尺處草叢，找到一顆已化成白骨的頭顱，除了僅留下稀疏的毛髮，左上顎與左下顎各有3顆、2顆銀灰色假牙，頭頂還有一道明顯刀傷。

警方專案小組初步研判，死者為男性，除頭骨頂端有一道明顯的刀傷，雙手是被人以利刃從肩胛骨下方慢慢切開，兩腿則是從大腿處支解，明顯殺人分屍。警方為查明死者身分，自死者雙手採集指紋，但因腐爛嚴重，表皮幾乎都已脫落，最後剪下部分指端送驗，並呼籲失蹤人口家屬前往認屍。

當年51歲的彭漢滄因失蹤多日，家屬報警後，警方採取家屬DNA與死者進行比對，2003年3月11日，確認死者就是彭漢滄。

專案小組發現，彭漢滄雖然好賭成性，可是沒錢，與人亦無深仇大恨，就算被殺害也不至於被支解分屍棄置山區，警方根據相關案情研判，鎖定和其居住在一起的28歲胞弟彭汝國涉有重嫌，因彭汝國涉竊盜案在押，於是派員前往台北看守所向他詢問。

辦案人員第一次訊問時，彭汝國神情平和、態度鎮定，但2003年3月13日下午警方再度借提查證，彭嫌見紙不包住火，最後只好向警方坦承犯案經過，並帶警方上山尋找尚未被發現的哥哥上半身屍塊，警方在一周內偵破這起分屍案。

彭汝國供稱，他與死者是同母異父的兄弟，原本和死者一起在建築工地做防水工程，後來因經濟不景氣，已有一段時間沒有外出工作。由於兄弟倆收入不多，哥哥離婚，他未婚，兩人同住在母親所有位於台北市南京東路巷弄內老家。

他說自己常和哥哥吵架，大部分都是哥哥缺錢花用，先前他被打成重傷，忍無可忍還一度具狀控告哥哥涉嫌傷害，住火，最後只好向警方坦承犯案經過，並帶警方上山尋找尚未被發現的哥哥上半身屍塊，警方在一周內偵破這起分屍案。

彭汝國供稱，他與死者是同母異父的兄弟，原本和死者一起在建築工地做防水工程，後來因經濟不景氣，已有一段時間沒有外出工作。由於兄弟倆收入不多，哥哥離婚，他未婚，兩人同住在母親所有位於台北市南京東路巷弄內老家。

他說自己常和哥哥吵架，大部分都是哥哥缺錢花用，先前他被打成重傷，忍無可忍還一度具狀控告哥哥涉嫌傷害，但此舉並沒有阻止哥哥對他的欺負行為。

2003年2月5日下午，兄弟倆又因故在客廳裡吵架，彭汝國說他實在氣不過，才拿家中鐵槌及菜刀砍殺哥哥頭顱、頸部處兩刀，並重擊右側太陽穴一槌，未料哥哥竟然死亡。

事後，他把哥哥拉到浴室裡面支解，再分成三袋，接著到北市民權東路租車公司租得一輛紅色箱型車，利用夜間從內湖方向上山，再把屍塊載到八連山區小溪路旁山谷棄置。

他把上半身一袋屍體棄置在距尤加利橋約1.5公里處，然後再往下開，再於距離橋約500公尺處，將雙手及雙腳棄置山谷隨即離去。

彭棄屍後到處遊蕩，沒有回家，2003年3月6日，哥哥屍首被發現當天，他在中和市(現為新北市中和區)因竊盜案被警方逮捕移地檢署偵辦，被關押在台北看守所。直到被警方兩度借提，認為法網難逃才向警方供認。

彭說，他支解胞兄屍體並非手段兇殘，純粹只是為方便棄屍，至於棄屍地點為何會選在八連山區，一來是該處地形他熟，二來那裡很少人車進出，加上該處是山谷沒人居住，被發現可能性不大，但沒想到還是被發現。

檢察官依殺人罪起訴彭汝國，並具體求處死刑，一審認為彭的確飽受死者霸凌，其情可憫，饒他一條生路，判刑14年，二審高院改判12年徒刑，最終彭被判刑12年定讞，2005年1月7日入監服刑，2011年12月獲准假釋出獄，如今已刑滿。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。