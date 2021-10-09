人這一生中會有很多難忘的片段，第一次獲獎、撈到第一桶金、久別重逢等，這些珍貴的經歷讓你開心、難忘。運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖最得意的年齡，屬蛇、雞的人在40歲後運勢越來越旺，活出精采人生。

▍生肖鼠

屬鼠人很聰明，學東西快，有本事，他們驕傲、有個性，24歲初出社會的時候就是他們最得意的年齡，少年志高，意氣風發，喜歡無拘無束的生活，將來能闖出一片屬於自己的天地。

▍生肖牛

屬牛人勤勞、務實，是個不折不扣的工作狂，一旦認定目標就永不放棄，他們過了而立之年就會達到事業的一個小高峰，所以35歲便是屬牛人事業通達的年齡，更是光彩耀眼的年齡。

▍生肖虎

屬虎人天不怕地不怕，無論多麼困難，也要排除萬難，挑戰自我，28歲是他們累積了一定的社會經驗，開始開創自己事業的年紀，也許會遭遇失敗，但這段時間卻是他們收穫最多的時候，擁有了笑聲、淚水、以及朋友。

▍生肖兔

屬兔人一直在奔跑，完全不會讓自己閒著，直到30歲前後成家之時，才學會了知足常樂的道理，所以30歲事業穩定，家庭和諧的時候，是最美好的一段時光，做什麼都順利、開心。

▍生肖龍

屬龍人公平誠信，受人稱讚，待人做事周全，他們的事業心很重，很努力，到了33歲前後便會達到頂峰，此時是業績的高速成長期，能為將來再創新高打下基礎，後半生順利，生活無憂。

▍生肖蛇

屬蛇人很有神秘感，讓人猜不到他們接下來要做什麼，40歲時更具風度，開始變得穩重大方，不拘小節，投資運好，讓他們不缺錢花，財旺身旺，外人猜不出他們的年紀，越活越年輕。

▍生肖馬

屬馬人25歲的時候，初入職場崗位，追求自己人生理想的時刻雖然很辛苦，但如能利用好此時的機會，前途將不可限量。他們性格開朗，待人熱情，很有貴人緣，此時擴展人脈對將來有益。

▍生肖羊

屬羊人為人真誠，會體貼人，天生就有奉獻精神。他們到了35歲之後事業穩定下來，成家立業，各方面都往好的方向發展。心想事成，生活富足，這就是他們最得意的時光。

▍生肖猴

屬猴人最愛自由，一輩子最難忘的時光是20歲青春年少時。屬猴人一般起運早，他們多是年少有為，早早就能有所成就，因為他們天生聰明，樂觀，善良，易得他人相助，容易實現自己的夢想。

▍生肖雞

屬雞人不服輸，看重物質生活，喜歡追逐權力和財富，而且具有理財頭腦。45歲左右屬雞人擁有了自己的事業和家庭，各方面成熟穩定，財運也好起來，有發大財的機遇。

▍生肖狗

屬狗人性格忠誠正直，勤勤懇懇，30歲這個年紀，不早不晚，是他們得以翻身的年紀，所以只要積極努力絕對可以成功。有機會做自己想做的事情，生活輕鬆無憂，每天笑容掛臉上，讓人羨慕不已。

▍生肖豬

屬豬人是樂天派，喜歡單純的生活，17歲的他們每天都很快樂，這段時間他們最容易遇見貴人，可以改變自己的人生。貴人可能是老師，也可能就是自己的親人，一直照顧幫助著自己。

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