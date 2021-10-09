「峮峮」吳函峮是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有甜美外型和傲人身材，還紅到日本去被稱為「台灣第一啦啦隊美少女」，峮峮也時不時會和粉絲分享日常生活美照，日前她曬一段20秒影片，短短時間內就獲得超高關注，可見其超強魅力。

峮峮日前在IG上傳一段畫面，只見她穿著oversize的灰色大學T，走上樓梯到達頂樓，不時對著鏡頭露出甜笑，寬大的衣服遮住熱褲，露出白嫩大腿根，不仔細看就像是沒穿褲子，貼文一出，立刻吸引超過7.2萬人按讚，粉絲全被峮峮的甜美模樣融化。

粉絲們紛紛留言直呼：「也太好看了吧」、「大美女」、「戀愛了」、「太適合妳了」、「好俏皮」、「也太正」、「真可愛，又美麗」、「衣服哪裡買的好可愛」、「好漂亮」、「峮好可愛」。

事實上，峮峮出色的外貌讓她總是球場邊的亮點，還拍了寫真集紅到日本去，不僅外型可愛，峮峮直率不做作的個性也圈粉無數，儘管工作忙碌，她還是積極發文與粉絲互動，如今IG粉絲已經累積超過80萬人，臉書也有超過64萬粉絲，人氣超級旺。