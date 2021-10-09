星座運勢網站「星座上上簽」分析，巨蟹座、雙魚座、射手座的女人婚後如果遇到爭執，常常會選擇忍讓，老公做錯事她們也不知該怎麼處理，對老公非常沒轍，婚後完全被吃得死死的。

▍1.巨蟹座

巨蟹女本來就非常重視家庭，婚後她們對老公非常體貼，幾乎把所有的心力都付出在老公和孩子身上，為了維持家庭的和諧，面對各種問題她們常常會選擇忍耐和順從，不會對另一半耍脾氣，甚至還會常常檢討自己不夠懂事，如果真的被老公惹生氣了，也只會獨自生悶氣，就算完全是老公的錯，她們也不會大發雷霆，而且只要老公好言好語哄一下，立刻就會氣消，完全被老公吃得死死的。

▍2.雙魚座

雙魚女婚前是戀愛腦，整個世界圍繞著另一半旋轉，婚後她們非常依賴老公，很需要對方的關愛，她們很容易心軟，很好說話，如果老公存心欺騙，想要在外拈花惹草，很簡單就能瞞過雙魚女，她們面對深愛的人完全無法保持冷靜，總是把所有理智都拋開，所以很容易被牽著鼻子走，對方說什麼都深信不疑，完全被老公掌控，對老公一點辦法也沒有。

▍3.射手座

射手女性格樂觀，喜歡簡單的相處模式，很怕麻煩，面對許多複雜的事情懶得做決定，常常丟給另一半處理，婚後依然如此，久而久之許多事情都是由老公解決，就算她們對處理的過程和方法不滿意，也懶得跟老公爭論。射手女不會計較小事，喜歡輕鬆的相處氣氛，為了婚姻的和諧，遇到衝突她們會選擇讓步，意見不同時不會和老公對槓，就算心中不滿也不太會表現出來，有時顯得有點軟弱，在婚姻中制不住老公。