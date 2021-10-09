台灣新生兒的唐氏症機率是1/1263，多為偶發性染色體異常疾病，且伴有身材矮小及發育遲緩等特殊表徵，故有時大眾因不瞭解而產生異樣眼光，甚至因患者徵狀而產生畏懼心理，但其實唐氏症患者對人有和善與樂觀特質，所以唐氏症基金會董事長林正俠努力宣導，他強調給予唐寶寶適當教育訓練，讓孩子培養自力更生能力，能與社會共融與社會接軌，期盼社會看見唐寶寶努力展現的自信與能力。

早期療育 離島公托

若能早期發現唐氏症，早期介入早期治療幫助將愈大。一般六歲前是黃金治療期，而三歲之前做早期療育功效是十倍。因此唐氏症基金會提供整體性服務，讓發展遲緩的小孩儘早克服遲滯現象，透過身體律動可幫助認知能力發展，而園藝、音樂、戲劇等多元療育課程，可增強溝通能力增進互動技巧，減少日後生活產生障礙的可能機率。

當唐寶寶衰老時父母也邁入老年，現實條件難有心力永續照顧，也不可能將照顧之責託付他人，所以身心障礙者照護與老年安排相當重要。基金會力挺青年落地生根，近年開辦南竿、北竿公托，使馬祖成為全台唯一百分百設置公托縣市，讓青年願婚敢生樂養，用有限資源打造第二個溫暖的家。

愛不囉嗦 庇護工場

愛不囉嗦深意是指擁抱的意思。希望世界多擁抱單純的唐寶寶，給慢飛天使們一個愛，不囉嗦；給唐寶寶一個機會，不囉嗦。針對就業能力不足、無法在一般職場就業的心智障礙者，在庇護工場與專業訓練後，能夠有個「樂活職場」、「自然健康」、「友善環境」的工作環境，在溫暖的環境中學習訓練成長，進而建立獨立自主的生活並帶著尊嚴融入社會。

有些孩子害羞不敢開口，但經訓練後可禮貌招呼介紹商品，若用對方式並耐心反覆教導，孩子們將可掃地乾淨、玻璃擦亮、貨架整齊。林正俠說：每個簡單的動作，對於唐寶寶都是一大進步，能幫助他們從「被服務者」轉變為「服務者」，這過程的結果最是令人感動的。成立逾二十年的唐氏症基金會，陪伴唐寶寶從小到大開心成長，並給辛苦的家長最堅實的支持，朝著安養及持續照護的目標向前邁進。

善的循環 做對的事

主因第二十一對突變的唐氏症，即多了一條的三染色體，所以世界唐氏症日訂為三月二十一日。每年約有二千多名的唐寶寶及心智障礙者從特殊學校畢業，但成功投入職場的約二成多，其餘回歸家庭由家人照顧，長期致使工作技能退化將成為家庭重擔。雖然唐氏症較一般人遲緩，但他們穩定性高有執行與完成能力，小唐們其實和我們一樣，想透過自己的努力來獲得肯定與認同，期盼能有更多社會企業提供就業機會。

公益慈善的本質是回用愛去關懷每個人，一點小小的心意行動，都可帶給需要者很大的影響。唐氏症基金會提供早期療育、小型作業所、愛不囉嗦庇護工場、日間照顧等服務，協助心障者學會自力更生，努力學習後轉銜到一般職場。目前唐氏症基金會有四家庇護工場，邀請大家可試試孩子們親手做的餅乾，期盼大家都能夠伸出友誼之手，一起支持唐寶寶的就業生涯，盡一己之力讓社會處處充滿愛，使社會角落有更多善的力量，能夠正向永續循環下去。

本文作者:理善國際關懷協會．林鳳

(本文摘自《理財周刊1102期》)