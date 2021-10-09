不必事前付費或刷信用卡，就能先擁有iPhone 13手機！」當你身邊沒有足夠的現金，又正需要更換一支手機時，出現這樣的支付方式，你會考慮提前買單嗎？喜歡網路購物、如果更是時常流連國外購物網站的族群，想必對「ＢＮＰＬ」這個新詞彙並不陌生，之所以ＢＮＰＬ會興起，要歸因於疫情的爆發迫使實體店面停業，消費者轉向網路消費使電子商務大行其道，被迫停工而影響到自身收入的人們依然有消費需求，因此助長ＢＮＰＬ的新興支付模式開始在歐、美國家流行開來。

Buy nowpay later（簡稱ＢＮＰＬ）從國外掀起旋風，美國的領頭羊Affirm、澳洲的Afterpay及來自瑞典Klarna等新創獨角獸公司，成為這一波消費支付革命的最佳受惠者，他們的出現，有效縮短了商家收款時間、提升了消費者購物體驗，不少大型零售商H&M、Ikea等企業紛紛與之合作，科技巨頭也順應趨勢加入併購戰局。

Affirm自從宣布與亞馬遜結盟後，提供亞馬遜用戶分期付費的選項，當日Affirm股價應聲大漲逾五○％；第三方支付龍頭Paypal（PYPL）以二七億美元（約七五○億台幣），收購日本先買後付公司Paidy，儘管日本電商成長快速，但是民眾還是偏好以貨到付款為主，非現金的使用比例在去年僅有二九％，持有Paidy將可大力協助Paypal在日本市場發展；還有這樁高達二九○億美元的收購案受到國際矚目，就是全球電子支付巨頭Square（SQ.US）八月宣布以「全股票換股」收購澳洲新創Afterpay，持有的投資人一股可轉換為○．三七五股Square股票，此交易成為澳洲史上最大的併購案，並讓Square拿到進軍澳洲的門票。隨著先買後付的風氣持續升溫，大型發卡機構組織萬事達似乎也嗅到了商機，計畫推出先付後買概念的「萬事達卡分期付款」，未來將由萬事達作為支付媒介，提供銀行及金融科技公司串接服務，能繞過商家、收單機構的結算流程，直接讓消費者辦理消費分期付款。

先買後付之所以快速竄紅，原因是顯而易見的，對消費者而言，可以避免信用卡分期的高額利息外，最重要的是不需要信用審查、不需要辦信用卡，就可以用極低或零利率分期購買商品，對Ｚ世代及千禧世代這些族群來說非常具有吸引力，有些因為職業類型沒有固定收入無法提供薪資證明，或曾有信用不良紀錄者，都容易被銀行列為拒絕往來戶，想要辦張信用卡也困難重重，而使用先買後付平台，多只要註冊會員進行實名認證，通過業者內部的審核機制，購買當下就能知道需要負擔的金額，直接使用分期付款服務。

以Afterpay的分期付款為例，是將一筆訂單拆成四次支付，採零利率分期的方式，用戶只需在首次支付四分之一的款項，線上商家就開始配送商品、實體商店則讓消費者直接帶走，之後再分次繳清費用，即使逾期繳款，有些業者還不收取利息和手續費，頂多凍結帳戶或者衍生的滯納金遠低於銀行動輒三○％以上的高額利息，再加上歐美國家普遍使用週薪、雙週薪制，在這個背景下「先買後付」有助於消費者的資金靈活運用。（全文未完）

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