從唱跳團體「大嘴巴」出道，曾拿下金曲獎最佳演唱組合的薛仕凌，渴望到不同領域闖闖，卻面臨轉型陣痛期，直到接下台語8點檔、迷你劇集，才以黑馬之姿一舉「雙料鍍金」。

我真的覺得很幸運，10年來我一直在做一樣的事，從沒想過入圍，還拿了兩座獎。」10月2日，薛仕凌先以《做工的人》奪得迷你劇集男配角獎，又以《生生世世》拿下戲劇節目男主角獎，這是繼去年老戲精游安順後，又有男演員一舉拿下兩座金鐘，成為本屆金鐘獎最大驚奇。

「我每天都好想見到建德，是我對不起明珠，但是我真的沒辦法⋯⋯。」唱跳團體出道的薛仕凌在台語八點檔《生生世世》中，飾演陰柔內斂的50年代男同志，愛上自己的好友，卻迫於無奈娶妻，當他向母親坦承喜歡好友，情緒從拘謹壓抑到潰堤，詮釋得絲絲入扣。

薛仕凌動人的演技，讓觀眾眼睛為之一亮，有影迷在社群媒體留下觀影評價：「這齣戲讓我以後看到仕凌，都會覺得他是Gay（同性戀）。」

場景一轉，在《做工的人》飾演外放、草根性十足的怪手司機，同樣也是薛仕凌。原著作者林立青看完後大為驚豔，「我第一次聽到他的名字，印象中是一名偶像歌手，可是等我看到片子時，那種台語『氣口』如同我身邊的工地少年師傅，在他身上一覽無遺。」

去年，薛仕凌接演這兩個極端角色，展現演技爆發力，顛覆了所有人的印象，他不再是那個脖子上掛著金鍊子的饒舌嘻哈歌手，而是一名有深刻演技的厲害演員。在頒獎前夕，薛仕凌接受《今周刊》專訪，對於能雙料入圍，不斷謙稱自己是「無敵幸運兒」，把一切榮耀歸功團隊。

撕掉歌手標籤 演活壓抑同志與台客司機

其實，薛仕凌進入娛樂圈，一路以來不乏肯定。2007年，他與愛紗、宗華、懷秋組成嘻哈團體「大嘴巴」，推出《喇舌》、《國王皇后》等熱門歌曲，一度稱霸KTV排行榜。薛仕凌在團隊中身兼饒舌與歌詞創作，年僅25歲時，大嘴巴就獲得金曲獎兩座「最佳演唱組合獎」。

決定從歌手轉為戲劇演員，對薛仕凌來說，更像找到願意做一輩子的志業，「我好像找到一件做不膩的事情。像小時候覺得滑板很酷，試了以後，因為很困難就慢慢不做了；演戲雖然會覺得辛苦，但睡一覺後，又補血復活。」他說。

早在16年「大嘴巴」合約到期解散前，薛仕凌就開始嘗試演戲與主持。11年，導演柳廣輝（曾執導電影《刻在你心底的名字》）找上薛仕凌在豬哥亮主演的《珍愛林北》軋一角，之後陸續又出演不少偶像劇，但大多是不脫他原本唱跳歌手「MC40」人設的小配角，角色也大同小異，讓他的演員之路一度陷入瓶頸。

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