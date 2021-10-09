腸道健康攸關全身機能運作，素有「人類第2個大腦」之稱。中醫師郭大維指出，從門診觀察，如果脾胃功能不佳的患者，大多比較容易感冒、或是軟便、腹瀉等，外觀上可能容易落髮、臉色較黃等等，但常因症狀並未影響日常生活而被輕忽。郭大維提出十大必須重視的胃腸症狀，趁早揪出身體隱藏的病變。

●打嗝、放屁、脹氣、腸鳴--別讓腸道「氣噗噗」

打嗝、放屁與脹氣都跟腸胃道裡的氣體有關。郭大維醫師表示，打嗝、放屁都是人體的正常排氣動作。

→打嗝：當人吃太飽、吃太快、或吃進太多產氣的食物，氣體刺激橫膈膜導致痙攣收縮，形成打嗝。一般短暫打嗝是自然現象。但若是過於頻繁或伴隨胃脹、胸悶等，可能是胃食道逆流或潰瘍；甚至腦瘤、中風等中樞神經異常或某些癌症，也會造成打嗝。

→放屁：這也是身體自然反應，要注意的是太過頻繁且氣味難聞。多屁與屁臭者要注意腸躁症、便秘或腸道慢性發炎、癌症等。

→脹氣：最常發生在吃壞肚子、胃痙攣、腸絞痛等情況。若是無法緩解，要注意胃發炎、腸道感染或大腸癌、胃癌的可能性。

→腸鳴：不只肚子餓了咕嚕叫，不餓時或是突如其來就發出聲音，通常是因為腸內菌相失調而產生大量氣體，使腸胃產生幅度較大移動的腸亢進，發出聲音。一般來說，短暫的腸鳴不需要擔心，但如果太頻繁發生或是伴隨腹痛、腹脹等，要注意是否腸胃發炎或是有否長了息肉、腫瘤。

●厭食、暴食--進食障礙讓脾胃功能失調

進食障礙又稱飲食失調，是一種會讓人飲食習慣失常，並造成嚴重困擾，或對自己的體重和身材產生極大憂慮的疾病。最常見的飲食障礙症種類有：厭食症、心因性暴食症(會催吐或吃瀉藥)以及難以控制食量的暴食症，對健康有很多負面影響，甚至危及生命。

郭大維醫師強調，厭食與暴食在治療上會從疏肝解鬱、緩解焦慮著手，同時疏肝理氣，將失調的脾胃功能校正回來為重。

(資料來源/《讓腸胃動起來》，時報出版；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●便祕、腹瀉、便血--便便是腸胃道的「代言人」

不論是7天內排大便次數少於2-3次或是糞便乾硬、排不乾淨，都可列為便秘。排便次數變多、糞便稀薄則是腹瀉，大便帶血則是血便。

→便祕：除了生活飲食習慣引起之外，其他包括如腸阻塞、大腸激躁症、大腸腫瘤、直腸癌、腸粘連、大腸憩室炎、腸結核、巨結腸症、先天性肛門閉鎖等，甚至糖尿病、甲狀腺功能低下，以及糖尿病、急慢性腎病、腎發炎者，都可能有嚴重程度不一的便秘。

→腹瀉：除了細菌病毒引發腸胃炎，包括克隆氏症、潰瘍型腸炎，甚至大腸癌都有長期腹瀉的可能。

→便血：大便帶血絕對不要輕忽。郭醫師解釋，血便鮮紅色多為痔瘡、暗紅偏黑恐為腸胃道出血或腫瘤，都要盡快就醫檢查。

時序逐漸入秋，郭大維醫師在《讓腸胃動起來》書中建議，秋天飲食最好以溫食為主，像是粥品就很適合。他也提醒現在日夜溫差大，夜間睡眠最好在腹部蓋條小毯，以免肚子受風著涼，導致腹瀉。