每每聽到台灣面臨少子化、老齡化危機的隱憂，但是你知道台灣到底有多老？可能比你我想像中的還要老、也更快老！根據國發會公布最新人口推估報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，台灣可能比預計提早邁進「總人口負成長時代」，也就是出生數低於死亡數，預估再過4年、到了114年時，恐將正式走入「超高齡社會」，每5人中就有1人是65歲以上的老人；尤有甚者，到了123年時，國內將有半數以上人口是超過50歲以上的中高齡者。

從現在開始，在台灣，中高齡族群會愈來愈多，小編認為，面對勢不可擋的人口老化危機，除了時時留意社會人口結構的變化外，也要不吝關心你我生活周遭的長輩們「別忘了每個人都會變老……」；適逢一年一度的九九重陽節（農曆9月9日）即將到來，今（110）年的重陽節是在國曆10月14日，為人子女的你，已經想好了要如何盡孝？小編提出一個小建議，不妨趁此機會為家中長輩檢視個人保險保障是否足夠，可以考慮將年紀愈大時的醫療照護風險轉嫁給商業保險超前部署、以防不測風雲。

以下小花平台保險顧問給中高齡族群提出3點專業保險規劃建議：

建議1、首要一定要有意外傷害保障

首先，對於中高齡族群而言，最應優先考量的是意外傷害保障！小花平台保險顧問指出，這是因為隨著年齡的增長，身體協調能力和反應能力也隨之下降，無形中也增加了意外發生的風險，「如果相較於壽險或是醫療險，意外險沒有體況或是核保等相關限制問題，加上低保費、高保障的特性，有利於為長輩加強安全防護網。」

小花平台保險顧問進一步說明，意外險本身具有低保費、高保障的保單高槓桿特性，可說是所有年齡層的保險規劃清單上不該被遺漏的保險商品，最大的優勢在於可以規劃較高額的死亡給付，及早未雨綢繆確保家人生活無虞。

另一方面，小花平台保險顧問也提醒，考量隨著年齡愈大，體力每況愈下、手腳也不似以往靈活，像是骨折、跌倒……等意外風險大增，相關意外、傷害醫療及失能給付保障，也應列入考慮並及早做好規劃。