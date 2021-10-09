谷歌（Google）的首席未來學家庫茲威爾（Ray Kurzweil）說，要是你能撐到 2029 年，醫學進展將會開始「每年讓你的預期壽命增加一年。我指的並不是你出生時所算出的預期壽命，而是從你現在年齡開始算，預期還可再活的平均年數。」

好奇的讀者可以算一算，這種趨勢對全球人口增長會有什麼影響，但在這裡我要限定自己簡略回顧一下存活的實際情況。

在 1850 年，美國、加拿大、日本與多數歐洲國家的男女混合預期壽命達 40 歲左右，在那之後，數值的增長竟然接近完美的一條直線，幾乎變成兩倍。女性在所有的社會中都活得比較久，目前最長的預期壽命是日本的 87 歲出頭。

從 1950 至 2000 年，富裕國家老年人的預期壽命每年增加了 34 天，有鑑於此，這個趨勢很有可能會再持續幾十年。不過，如果沒有什麼重大的發現可以改變我們老化的方式，這個愈來愈長壽的趨勢一定會減緩，最後終止。

日本女性預期壽命從 1990 年的 81.91 歲增加到 2017 年的 87.26 歲，這條長期軌跡和一條對稱的羅吉斯曲線（logistic curve）吻合，而且已經很接近大約 90 歲的漸近線，其他富裕國家的軌跡也顯示出上限，愈來愈逼近。二十世紀的紀錄顯示出兩個截然不同的壽命拉高期：到 1950 年為止是較快速的線性增長，在半個世紀裡增加了 20 歲左右，接著就減緩下來。

預期壽命最後會到頂嗎？可以從數字裡推敲一番。(圖/天下文化提供)

如果我們離人類壽命的上限還很遠，那麼年紀最長的這群人記錄到的存活年數增加量就應該是最多的，也就是說，80至 85 歲的人增加的年數應該會比 70 至 75 歲的人多。這也正是從 1970 年代到 1990 年代初期，在法國、日本、美國、英國所做的研究顯示的結果，不過在那之後，壽命增加的趨勢就一直處於穩定狀態。

基因也許沒有決定壽命的特定上限，就像沒有哪個遺傳指令可以限制我們能跑多快。然而壽命是從基因和環境相互影響產生出來的身體特徵，基因本身可能就帶進了生物物理學上的限制，如抽菸等環境的影響也會產生限制。

最長壽的世界紀錄是法國人卡爾蒙（Jeanne Calment），她在 1997 年以 122 歲高齡去世。不可思議的是，二十多年後她仍是史上活最久的人，而且比別人高出一截。（差距確實大得可疑；她的年齡甚至身分都引起議論。）世界第二高壽的超級人瑞在 1999 年去世，活到 119 歲，從那時之後就沒有人活到超過 117 歲了。

如果你有祖輩活到 100 歲，而認為自己很有機會長命百歲，那麼你該知道，壽命的可遺傳性並不高，估計落在 15 至30% 之間。考量到人往往會選擇和自己相像的配偶（這個現象稱為選型交配），人類壽命的實際可遺傳性可能比上述的估計值還要低。

就像所有的複雜事物一樣，已發表的統計分析當然容許各種不同的詮釋。庫茲威爾希望，未來飲食方面的介入及其他祕訣會延長自己的生命，足以延長到重大科學進展能讓他長生不死。

確實有一些關於如何達到延壽目標的想法，其中一個構想是延長人類細胞的端粒（位於染色體末端，會隨年齡磨損的核苷酸序列），來讓細胞恢復活力，如果行得通，也許就能把實際的最長壽命提高到超過 125 歲。

至於現在，除了那些少數特別早熟的讀者，我可以給所有人的最好建議，就是提前計畫未來的生活—不過也許不用超前到二十二世紀那麼遠。

※本文摘錄自《數字裡的真相：71個最透澈的世界觀察》，天下文化出版。