中國電力需求增加，但能源價格飆升，再加上習近平在聯合國大會上宣布，力爭2030年實現碳達峰（二氧化碳排放達到峰值）、2060年實現碳中和，因此，北京祭出大規模限電，卻讓浙江、江蘇、山東、安徽等省許多企業被迫停工，甚至有民眾開車到一半，紅綠燈就停電了！

9月23日，韓國電力公司宣布，因為製造成本增加，預計將在2021年第4季調高電價，這是韓國8年以來首次調漲電費。

歐盟和英國也陷入能源危機之中。《BBC》報導，由於天然氣批發價格飆高，兩家英國大型化肥廠已停工，直接影響副產品食品級二氧化碳，供應減少了約60％，碳酸飲料、啤酒、肉類等恐怕都將供不應求，威脅到12月聖誕節。

石油價格網OilPrice指出，冬天即將到來，歐洲能源短缺，嚴重的話恐怕會被迫斷電，許多工廠也得停工，進而擠壓供應鏈，甚至導致商品價格上漲、通膨飆升。《財星》（Fortune）形容，在這次能源危機中，「沒有國家能安然而退」。

天然氣成綠色轉型最搶手能源

各國打出減碳目標，在環保趨勢下，天然氣成為最搶手的替代能源。《彭博》另指出，全球正處疫後復甦階段，對能源需求攀高，但，受前幾年寒冬影響，歐洲枯竭的儲氣量還未能補充回來，多國供應互相競價，推高天然氣價格。

根據《財星》，自今年初（2021）以來，天然氣現貨價格已上漲400％，電價則上漲250％。《彭博》則引述花旗集團，表示接下來若遇到特別冷的冬天，亞洲和歐洲的天然氣價格可能又將比現在增加約4倍。歐洲綠色能源基礎設施投資基金Glennmont Partners的執行長柏格斯馬（Joost Bergsma）表示，能源轉型之路從來就不是一帆風順，而是充滿曲折。「人們必須意識到風險和波動性問題。」他說。

去年（2020），英國風力發電佔全國供電25％，天然氣價格低廉，沒有拿不到的問題；但今年，北海風力大減弱，風力發電佔比下滑至7％，又未能準備足夠天然氣儲氣量，這才敲醒了歐洲的能源危機意識感。

此外，歐洲懷疑俄羅斯為了強調北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）的珍貴價值，故意不供應天然氣給他們。不過，《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，俄國其實也正面臨異常低的儲氣量，正努力在冬天來臨前補充。

除了喊出減碳，能源進口還需靈活性

《金融時報》表示，歐洲想成為全球「綠色冠軍」，但仍有要面對的挑戰，尤其目前「靈活性」不夠：一次故障，就可能導致整個系統崩潰。

歐洲能源進口不夠多元化，仰賴俄國天然氣供應。OilPrice網站形容，俄國總統普丁知道自己已經「掌握了歐洲市場的鑰匙」。兩家外電皆認為，歐洲除了喊出2030年前，要減碳至少55％的口號，同時還需要對其他替代能源進行更多投資。

如此挑戰不只發生在歐洲，柏格斯馬以去年美國德州大風暴為例，當時，天然氣基礎設施被毀，風力渦輪機也被凍結而停擺，供電影響全球。

此外，能源價格飆高，《財星》和《彭博》提到，這將衝擊低收入國家與家庭。巴基斯坦或孟加拉等國負擔不起燃料，經濟恐怕陷入停擺；根據《路透社》數據，在2019年和2020年，收入最低的10分之1家庭，在電力和天然氣花費佔總支出的比例，是前10分之1最有錢家庭的三倍。

今年，義大利政府已花費約12億歐元（約新台幣389億），為的是幫助家庭抑制電價及瓦斯價上漲；法國則宣布為近600萬低收入家庭提供100歐元（約新台幣3240）的補貼；9月，西班牙每一千度電費的價格達到154歐元（約新台幣4990），較去年同期翻倍，有家庭為省錢，只能在昏暗燈光下洗衣、煮飯。

全球陷入能源危機，英國甚至在9月重啟諾丁漢的煤碳發電廠，似乎在「倒退走」。《雪梨晨鋒報》呼籲，在21世紀，關掉電源並不是可持續的策略。各國除了喊出能源轉型，同時還需要有完善準備與規劃。