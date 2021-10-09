一個關鍵錄音檔，竟替人民省下356億納稅錢，究竟是怎麼一回事？這全都要歸功於立委馬文君，在毫無畏懼且積極的追查下，揭開知名的獵雷艦弊案。在這次旗開得勝節目中，特別邀請到埔里女兒馬文君，要來談談當時震驚社會的慶富案，以及她一路走來的心歷路程。

提到馬文君，你一定對她的犀利問政很有印象。她28歲當上南投縣議員，再任職兩任埔里鎮長，之後成為南投第一位女性立法委員，而讓她一戰成名的則是揭發慶富案。慶富是一家造船公司，於民國103年贏得合約353億元的獵雷艦標案，負責承製6艘獵雷艦，但當時慶富有許多財務狀況，因付不出費用而致電給國防部「喬錢」，因而發生國防部違法挪用24億元事件，好在馬文君鍥而不捨地追查下，慶富案才得以被揭露。

當年馬文君揭弊慶富案一戰成名/截取自youtube

做事總是盡心盡力的馬文君，一開始並沒有打算從政，而是在父親離世後，與先生一同發願要完成父親未完成的職責。她說，去慰問民眾時，發現大家會將她的照片貼在牆上，那一刻驚覺身負重任，而身為埔里女兒的她，對南投發展早已有藍圖，不過若要規劃及執行，行政首長才有此權力，因此她才想要擔任南投縣長，改變南投的未來。

馬文君笑說，以前的南投縣是「四大皆空」，沒船、沒飛機、沒高速公路也沒鐵路，當時台中已建置高鐵，但從埔里去台中卻要繞路走省道，平常還會大塞車，耗費很多時間，因此，她向當時的行政院長吳敦義提議開闢國道6，興建好後，現在從埔里開車至高鐵只要40分內即可到達，每天通車都沒問題。此外，她也是首位提倡來南投「long stay」的人，而南投觀光也因此發展起來。

拉進埔里與台中距離的國道6也是馬文君積極爭取/截取自youtube

南投縣長候選人馬文君真的很有想法，南投的農業人口很多，畢竟農業就佔了70%，因此她希望推動類似電商平台的《農文平台》，結合在地農業、文化及觀光等等，透過異業結合創造更高的報酬及價值。最後，她認為南投以前受限於交通及地理條件，發展頻頻受阻，但現在只要利用先進的科技與網路連結，相信未來南投不管在各方面都能有很好的發展。