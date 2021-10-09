國防部長邱國正6日在國會殿堂示警，指出現在的兩岸情勢，「是從軍40年以來最嚴峻的時刻」，中共在2025年將具備全面犯台的能力。對此，藍委江啟臣直言，從一位捍衛國家多年的軍人說出這些話，令人擔憂；他認為，捍衛中華民國，就是台海安全的定海神針。

江啟臣昨（8日）在臉書發文表示，從一位捍衛國家多年的軍人說出現在的兩岸情勢，格外令人擔憂，這也就是說，當前看似風平浪靜的台海，已然波濤洶湧，危險程度，竟更勝96年時的台海飛彈危機，這不僅源由於當前國際體系的美中競爭結構，更導因於安全攸關方內部的社會情緒，因此任何一位負責任的領導人，在這最危險的時刻，都必須負責任的管控危機。

對於美國安全顧問蘇利文和中共外事辦主任楊潔篪在瑞士會晤一事，江啟臣直言，這是繼9月習近平和拜登二度通電之後，雙邊最高層級的外交會面。雖然雙方在諸多議題上仍有歧見，不過皆同意將推動美中關係重回健康穩定的軌道。拜習會也可能將在年底以視訊方式進行。可以預期，美中互動，即使競爭，也將朝較為緩和穩定的方向發展。

然而兩岸之間的發展，江啟臣認為，陸方近期軍機頻繁侵擾我國的防空識別區，並且創下單日最高架次紀錄，這不僅無益於台海安全，更會傷害台灣人民的情感。江呼籲，北京應當停止任何有可能擦槍走火，以及造成兩岸社會愈加隔閡的行為。沒有人樂見，和平現狀無法維持。

針對台海局勢，江啟臣強調，捍衛中華民國，就是守護台灣百姓，任何負責任的領導人，都不應將國安政策作為大內宣，在如此危機之關頭，還試圖藉由投書國際期刊，拿掉中華民國總統的正式頭銜，兩岸社會的對立情緒，必須緩和，避免進入敵意螺旋的安全困境。