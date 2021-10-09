雞排妹切割龍龍後，人在帛琉度假的死對頭陳沂，照樣抽空開酸。(圖／陳沂臉書)

脫口秀女星龍龍指控薩泰爾班底老K性霸凌，引發軒然大波，跟龍龍同屬一家經紀公司的師姐雞排妹鄭家純也在臉書力挺，不料隨著龍龍黑歷史遭起底，風向開始逆轉，雞排妹更在7日晚間開直播「屠龍」，轉變之快遭酸切割，死對頭陳沂也出面，舉翁立友例子狂酸「要抹黑別人最好是無中生有沒有證據」，被網友讚翻。

雞排妹在短短不到一周，從力挺龍龍到變臉，代表經紀公司宣布解約，還開直播大爆內幕，指控龍龍違反原先說好的，到處開闢戰場，表演途中還能槓網友，甚至表示龍龍假哭，演技好到讓她很想吐，事後遭打臉竟然只說「我記錯了」，控訴自己和經紀人都被利用、糟蹋。

這場雞排妹直播觀看人數一度超過6萬人，但許多網友不買單，瘋狂洗版「無情切割」、「次元刀割起來」、「看風向不對就烙跑」，人在帛琉度假的陳沂也不放過好機會，在臉書開炮雞排妹：「這個故事告訴我們，要抹黑別人最好是無中生有沒有證據」。

陳沂諷刺因為沒證據的事情沒辦法「記錯」，有證據的事才會「記錯」，並拿出之前翁立友事件，大酸「黑菊姊鄭家純之前抹黑翁立友時，說自己是第一次被性騷」，後來跳出來指控曾國城，也說那次是自己第一次被性騷，但因為兩個指控都沒有證據，不能指責她「記錯了」。

不少網友紛紛大讚附和：「笑死，最愛開戰場的不就雞排妹本人」、「整齣戲套路都跟之前指控翁立友一模一樣，當別人看不出來」、「女權自助餐也是有階級的！咖數不夠，次元切割刀馬上行動」、「自己沒查證跟著燒，好意思開直播diss別人」、「看昨天直播，真的超像國中+9妹在掀同班同學黑料一樣」、「風向沒拉起來就變成棄子」、「事情就雞排妹鬧大的，給她說就飽了」、「雞排知不知道一堆人看到她跟側翼參戰，就發現事情不單純」。