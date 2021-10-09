美國商務部日前召開半導體峰會，遭韓媒爆料包括台積電、三星等晶圓代工廠必須在11月8日前提交機密資料，台積電法務副總經理暨法務長方淑華日前對此表示，目前仍在評估階段，也跟股東掛保證，絕對不會洩露真正敏感的資料。AIT發言人鄧艾德在8日正式透過書面表示，涉及到營業秘密的部分不會對外公開，同時也會遵守營業秘密。名嘴黃世聰透露，台積電為何敢跟美國嗆聲？其中一個原因就是，台積電展現了它的能力。

黃世聰8日在《關鍵時刻》節目中指出，台積電亮出他自己的實力，包括今天公布台積電最新的營收，它又創了歷史新高1500億，1500億裡面的7成都是美國產品，如果要公布，美國商務部長雷蒙多一定也感受到美國的壓力，因到時美國的客戶蘋果、Nvidia、超微，也要公布資料，他們也不願意公布，所以台積電等於跟客戶綁在一起之後，看來美國政府這個阻力相當巨大，而且不只是台灣。

至於台積電為什麼敢跟美國嗆聲？黃世聰透露，其中一個原因就是，台積電已經展現它的能力，包括台積電董事長劉德音也說，它已經拼命在生產了，目前是剩下60%的MCU都賣給美國了，絕對沒有囤貨的狀況。

李正皓則指出，方淑華不是普通人，台積電的法務每一天都在做這種事情，每一年投入大概800億經費去做研發，大概只有10%的成果會申請專利，另外90%全部是營業秘密，而台積電的法務，就是在守住這90%的營業秘密。他透露，方淑華不是普通人，她的關係直通總統蔡英文，她叫蔡英文學姐；而方淑華在政治的判斷不會出問題，在法律上也很強勢。