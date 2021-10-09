阿富汗昆都茲市（Kunduz）一座什葉派清真寺今天遭自殺炸彈攻擊，造成數十人喪命，「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-KhorasanIS-K）宣稱犯案。

法新社報導，這個聖戰組織透過加密通訊軟體Telegram發布聲明，宣稱一名伊斯蘭國（IS）自殺炸彈客趁什葉派信徒聚集在清真寺之際，「在人群中引爆炸彈背心」。

在第2份聲明中，伊斯蘭國表示這名「自殺炸彈客是一名維吾爾穆斯林」，這是「塔利班（Taliban）之前誓言自阿富汗驅逐出去」的少數族群。

今天發生在清真寺的自殺炸彈襲擊造成至少55人喪命，為美軍撤離阿富汗迄今最血腥的攻擊事件。

塔利班的死對頭－伊斯蘭國極端主義組織一再針對什葉派攻擊，欲在遜尼派佔多數的阿富汗挑起教派暴力衝突。（譯者：徐睿承）1101009

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