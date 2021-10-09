知名命理師詹惟中日前在中天《大明星小跟班》提到曾被某位鳥卦占卜師亂說一通，瞎說他與韓國瑜吃花酒，引來鳥卦占卜師王馨怡不滿，在臉書開譙：「我很討厭無中生有，你有親耳聽到我說嗎？」對此詹惟中昨(8日)在直播回應：「我也沒提她名字，就拚命想來蹭我，高興就好啦，祝她大紅大紫。」早前他被媒體問及此風波，更有感而發地透露已將遺書、遺照與靈堂音樂全準備好並交給助理，引發熱議。

57歲詹惟中近來身體健康亮紅燈，甚至還算出有血光之災，他原本想藉由開刀治療打呼問題，順便消災解厄，想不到卻因疫情延後。據聯合報報導，詹惟中病痛纏身，不只牙齒有問題，為了治療反覆拔牙、植牙進出診所，還因為左手抽麻2年多，去醫院檢查後才發現是頸椎3、4節長骨刺。

不過詹惟中在考量到今年血光已夠，所以跟醫生約好明年才開刀解決骨刺問題，同時也透露他有感於今年許多藝人離世，已將遺矚、遺照與靈堂音樂全準備好並交給助理。

詹惟中昨晚在臉書開直播，除了回應鳥卦風波，還突然提到他小時候很窮，一度潦倒落魄，出社會後開始努力工作，從身無分文到負債，從小時候是難民慢慢到現在小有積蓄，感謝大家給他的支持與肯定，也透露他最近身體真的很多毛病，照核磁共振確認長了骨刺，人老了都是這樣子。

至於有粉絲在直播中問他真的有算到大劫嗎？詹惟中表示不要怕大劫，他為來如何不重要，重要是他能幫助更多人，帶給大家歡樂歡笑，開心過每一天。