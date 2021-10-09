任誰也想不到，去年年初突襲全球的新冠疫情正在降溫之際，卻「疫」外醞釀一場完美的通膨風暴，從油價原物料飆漲，到兩大世界工廠中國、印度缺煤缺電以急漲電價25%，通過疫情考驗的台商，能否通過通膨風暴的挑戰，最快今年冬季揭曉。

儘管美國聯準會（FED）主席鮑爾及其他官員不斷釋出：近期物價指數偏高只是短暫的，不急著立即Taper（縮減購債）及升息，但實況並非鮑爾所言「短暫」，市場憂心，中國20多個省份大規模限電，恐在今年冬季時掀開通膨壓力鍋，引爆停滯性通膨（Stagflation）。所謂停滯性通膨，是指經濟成長停滯與通膨物價上漲同時存在，恐導致企業獲利衰退和民間消費支出萎縮、失業率攀升等。

Salesforce.com Inc.最新發布預測顯示，今年耶誕假期銷售旺季期間，全球消費者物價可能會上漲20%。（圖／報系資料庫）

廣東省先開第一槍，10月1日起尖峰電價大漲25%，拉大工業用電離尖峰電價差，不含民生用電；浙江省則從10月15日起，調漲尖峰電價，尖峰時間從每日2小時，增為4-6小時；湖南、廣西省也跟進調漲20-25%。至於貴州、安徽省也是拉大離峰、高峰電價。內蒙古、寧夏、上海、湖南等地則是開放電力公司納入燃煤價格為參數，定期調整電價，最大漲幅不得超過10%。

限電措施引發停工危機，電費大幅調漲更是台商揮之不去的陰霾，特別是昆山、江蘇、浙江等台灣主要電子零組件廠集散地，這使得已脆弱的電子供應鏈更加緊張。

這場看似突如其來的限電漲電價措施，源自去年11月，中國將碳中和目標寫入「十四五計劃」，推行「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，未料8月17日中國國家發改委發布的《能耗雙控目標完成情況晴雨表》，點名江蘇、廣東等9個省份的能耗強度不降反增，9月16日更進一步提出《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》。

回顧近廿年來，中國極力要從「製造的中國」轉型成「數位的中國」，為此陸續推出「騰籠換鳥」、「五險一金」政策，為著就是要擺脫世界工廠的形象，將高汙染、高人力需求的對於環境造成極大壓力的產業逐次移出中國，帶動產業升級，此次的「能耗雙控」更是對準2050年零碳排大目標而訂「綠色轉型」。

中國動力煤價格從每噸約人民幣660元（約台幣2867元），今年9月時高點已來到人民幣1094元（約台幣4752元），電廠不堪虧損而限電要求漲價。（圖／新華社、新浪財經，CTWANT合成）

目前中國火力發電占電力結構達72%，其中燃煤電廠居半，太陽能、風力等綠色發電僅占9%，而「能耗雙控」措施，就是為要致力於降低碳排放，達到產業升級的目的。

｢但此一措施遭疫情攪局，全球供應鏈去年上半年停擺後，大陸開工後加緊趕工，用電耗能火力全開，工廠密集的省分『能耗雙控』根本無法達標！」外資法人說。此外，中國動力煤（燃煤）近5年價格從每噸約人民幣660元（約台幣2867元），到今年3-5月瘋漲一波，夏季再漲一波，9月觸及高點人民幣1094元（約台幣4752元），電廠不堪虧損而限電要求漲價。

突如其來的限電及漲電價，不僅衝擊台廠9月、10月的營收表現，還攸關全球供應鏈運作。「缺電問題引發供應鏈生產降載，供給不足及價格高漲問題，更可能抑制歐美耶誕消費旺季買氣。」元大投信說。同為世界工廠的印度，火力發電占比高達70%，同樣面臨缺煤窘境，截至10月1日，印度135家火力發電燃煤存量平均僅剩4天。

雪上加霜的是，全球石油生產聯盟OPEC+重申，暫無更大的增產計畫，目前仍維持2022年4月底前，每月提高每日40萬桶產量的協議。這使得國際油價在去年因疫情減產下，隨疫後經濟復甦需求增加而一路走高，國際油價上看90美元，加劇通膨問題。

線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司Salesforce.com Inc.最新發布的預測顯示，今年11-12月耶誕假期銷售旺季期間，全球消費者物價可能會上漲20%，即便全球、美國的假期下單量將分別縮減2%、4%。

台經院亦警告：「未來中國限電恐成常態，台商要做好中長期準備。」經濟學者表示，「高油價、高物價下，業者得承受原物料成本墊高，但不一定能完全轉嫁到售價，且要面對消費者購買力下降，對整體經濟傷害不容小覷。」看來今年冬季，除了極端氣候，還有一場通膨風暴。

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