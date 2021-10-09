中國9月下旬開始嚴格執行「能耗雙控」政策，東北及沿海等20多個省區陸續拉閘限電，最慘地區甚至「供一停六」，無論重、輕工業都受波及，大廠可減產停工因應，對於飽受原物料漲價及疫情打擊的中小企業來說，將是一場殘酷的淘汰賽。

9月以來，中國31個省份中已有20個省份陸續實施強制限電，直接衝擊中國工業產能。其中，江蘇省昆山、蘇州及常熟等地是台商密集工業區，日前已恢復正常生產，受停電、限電影響的IC載板及PCB業者將於10月加班生產。但台商主力產業如LED（發光二極體）、筆記型電腦及零組件等已出現無法如期交貨的狀況。

一位在華東設廠的PCB（印刷電路板）業者就表示，近期雖然已恢復供電，但先前受限電影響的產能猶待回補，很怕會被罰款。因為時間上已是歐美耶誕出貨旺季，加上今年疫情關係運期延長，必須提前備貨，目前只能不斷趕貨，要是10月再度大規模限電，第4季營收恐怕會大幅受到影響。

中國此波突然限電，衝擊最大的產業莫過於PCB（印刷電路板）廠。（圖／魏鑫陽攝）

據了解，華東、華南沿海是台商集中的生產基地，主要產業包括筆記型電腦及零組件、PCB、LED（發光二極體）等。雖然受限電影響，但大廠暫時以調度未停工的廠區產能或用庫存因應，尚不致影響出貨，不過廣東地區的LED業者，因為早在8月時就已開始限電，9月擴大限電後，部分廠商已出現無法出貨的窘境，只好通知客戶延後出貨。

另一家小型PCB供應商則指出，近年由於環境法規的排汙標準提高，生產成本已不斷墊高，已經嚴重侵蝕獲利，雖然有想過要移出中國，但目前整個產業鏈都在這，要移也不知道移到哪，但是即使留下來，也不知道能留多久，覺得相當無奈。

更多 CTWANT 報導