18號颱風「圓規」昨生成後，持續向西移動且強度持續發展。根據各國最新路徑預報，以通過巴士海峽機率最高，但也不排除「直接侵襲台灣」，兩種機率都有可能。國慶連假尾聲到下周二（12日），颱風距離台灣最近，威脅最大！

「圓規」結構雖鬆散，但「整個海面都是我的低壓帶」，附近一些小擾動被併入暴風圈，颱風威力不斷增強。各國模式模擬，「圓規」受太平洋高壓導引，目前以穿越巴士海峽往西走的機率較高，暴風圈將掃過南台灣，若路徑稍微北上，甚至不排除登陸。

圓規環流龐大，加上高壓恐形成「共伴效應」，帶來致災性降雨。（中央氣象局提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，「圓規」下周二前後距台灣最近，一定要密切注意「共伴環流」恐怕會為東半部、北部山區帶來「致災性降雨」。

今、明兩天天氣相對穩定，僅北海岸、東半部偶有局部短暫雨，西部高溫上看36度、東部高溫達33度。

國慶日下半天起變天，水氣逐漸移入，天氣變得相對不穩定，東部、北部雨勢轉大，中南部維持晴時多雲。