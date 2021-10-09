COVID-19疫苗接種後不良事件通報資料。(取自衛福部官網)

「台灣接種疫苗死亡人數首超確診死亡人數」成微博熱搜。(取自微博)

疾管署8日更新「COVID-19疫苗接種後不良事件通報」資料顯示，截至7日16時止，「疑似疫苗接種後嚴重不良事件」中的死亡數為850人，而新冠肺炎死亡病例截至8日止為845人，此數據引發外界關注，更成為微博熱搜，截至9日上午7時50分止，已有超過3.4億次閱讀。

國民黨立委葉毓蘭日前就曾在臉書提及，「疫苗施打真落漆」？她認為許多人為求活命才會積極打疫苗，但是指揮中心與衛生福利部，她批，不能因為疏於管控，「讓保命疫苗變成了奪命疫苗」。

而此數據也引發大批大陸網友討論，「台灣接種疫苗死亡人數首超確診死亡人數」更成為微博熱搜，多家陸媒並報導此事。相關訊息截至9日上午7時50分止，已有超過3.4億次閱讀。有陸網友表示「神奇的數字」、「衛生部門怎不集體辭職？」、「要嘛疫苗不行，要嘛疫苗有問題」、「這是不是說明疫苗比新冠可怕？」

葉毓蘭7日提及，有醫院之前爆出給25位民眾施打沒有稀釋的原液，先前更有網友提到，原本預約去台大醫院打莫德納第二劑，但結果被改成高端的情況出現，這些問題還都只是疫苗施打至今被踢爆的疏失之一，更不論因為疫苗數量不足，或是未通過三期的高端疫苗等等，看到這一系列的疫苗問題，都可以讓人清楚感受到，疫苗施打死亡追上了新冠確診死亡，也並非意外，更非偶然。

葉毓蘭指出，第一線醫療同仁在負責大量接種疫苗工作的辛苦，大家都可以理解，也非常感佩，但是再三出現的疫苗施打問題，顯見是疫情指揮中心跟衛生福利部的「螺絲鬆了」，對於整體疫苗施打的流程控管欠缺管控，而在這些被揭露的背後又可能潛藏多少危機，是需要被正視的，如果沒有辦法優化風險管理，在極大量疫苗施打量下確實是重大危機。她認為，指揮中心與衛生福利部，不能因為疏於管控，讓保命疫苗，變成了奪命疫苗，讓配合國家政策施打疫苗的人，反而成為了疫情之下的莫名犧牲者。

台灣不少網友也在葉毓蘭該篇貼文底下留言表示，「讓數字說明執政黨，政府官員的工作專業能力」、「齁，忘了校正回歸啦」。但也有人認為，「1000多萬人施打疫苗，死了800多個。1萬多人確診死了800多個。這兩者數據計算基礎是有差別的」。