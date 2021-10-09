過去許多人會養兒防老，但如今看來晚景淒涼的人也不少。資深媒體人許聖梅分享一個悽慘的案例，79歲的老太太分完2000萬的財產後，慘被5個子女丟包，先被安置在安養機構，後來因為孩子們不繳錢被趕出來，最後又被長子丟在公園裡，且因行動不便無法自己去廁所，最後竟直接便溺在褲子上，里長發現後報警，老太太還不相信自己的孩子們會不要她，嘴裡還不斷替他們辯解「他們等下就會來接我了！」

資深媒體人許聖梅日前在節目《震震有詞》上分享，一位79歲的老太太坐著輪椅被推到公園裡面，天氣這麼熱，但卻在太陽底下曬了一整天，而且也沒有東西可以吃，加上她腿腳不便、無法自己站起來去廁所，最後竟無助的尿在褲子上。

許聖梅表示，當地里長發現這位老太太後，立刻就去報警。後來才知道老太太有多悲慘，她有5個子女，丈夫過世後省吃儉用，約剩下2000多萬的財產，由於子女都已經結婚，也有需要用錢的地方，因此要求她趕快分財產，沒想到這一分，老太太的生活立刻變成地獄，因為5個子女都不願意照顧她，最終決定將她安置在私人的安養機構。

許聖梅指出，安養機構的費用每個月18000元，原本5個子女說好要輪流支付，結果付著付著就不付了，積欠了快10個月的費用後，安養機構忍不住連絡老太太的長子，要求盡速繳清積欠的款項，但對方表明自己沒有工作、無法支付，因此安養機構表示只能將老太太送回家。

許聖梅透露，老太太像人球被推來推去，最後安養機構在母親節前夕將她送到大兒子家，但對方失業住在小姨子家，根本無力照顧年邁的媽媽，結果在母親節過後，大兒子竟把媽媽推到公園就跑了，被發現後還辯解說，他是去找工作，傍晚會和媽媽一起睡騎樓。而可憐的老太太自始至終都不相信兒子會拋棄她，期間還不斷問說「我兒子什麼時候來？他不會丟掉我！」

許聖梅接著說，社福機構介入處理此事，發現這次已是老太太第2次被丟掉了。老太太上一次被丟在路上的時候，長女找來所有的子女討論要如何處理這件事情，最後才協議要將媽媽放到安養機構，如今再被丟掉，老太太仍堅信自己的兒女不會這麼做，還不斷替他們辯解說「不要誤會他們，他們等下就會來接我了」。