今天是美國職棒季後賽第四天，分區系列賽正精采進行中，稍早太空人與白襪進行第二戰，太空人再以9：4擊退對手，在5戰3勝制的比賽中取得2：0率先聽牌，展現不服輸的精神，經歷過前幾季作弊案風波，太空人更希望能用實力來證明自己，從這幾場比賽看出他們不用作弊也可以很強。

這場比賽雙方上演打擊戰，兩邊先發投手都被打爆，太空人瓦德茲(Framber Valdez)投4.1局被敲7安打狂失4分，送出6次三振1次保送，自責分率8.31，例行賽他拿下11勝6敗3.14的自責分率，而白襪投手吉歐利托(Lucas Giolito)也很慘，4.1局被敲3安失4分，送出4次三振5次保送，自責分率也是8.31，本季他拿下11勝9敗自責分率3.53。

太空人此戰延續首場比賽火熱手感，總計10支安打就高效拿下9分，首局先讓出1分後，第2局靠塔克(Kyle Tucker)和麥柯密克(Chas McCormick)合力要回2分，不過第5局白襪還以顏色，靠著羅伯特(Luis Robert)、阿布瑞尤(José Abreu)、葛蘭鐸(Yasmani Grandal)三連棒合體打下3分，白襪反倒以4：2快速要回領先。

但白襪攻勢就此停止，下半段比賽輪到太空人上演打擊大秀，5局下葛瑞奧(Yuli Gurriel)敲出一壘安打一棒攻回2分，比數回到4：4平手，這時白襪先發吉歐利托被打退場，今天他丟出多達5次保送，給足太空人機會。接著比賽到第7局太空人整個大爆走，單局狂砍5分，徹底鎖定比賽勝利。

上一場狀況火燙的阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)先用一壘安打取得5：4領先，接著明星游擊柯瑞亞(Carlos Correa)再敲二壘長打拿下2分，但好戲在後頭，2局已幫球隊得分的塔克摩拳擦掌，僅吞1壞球後鎖定投手85.5 mph「彈指曲球」，轟出中外野2分炮，比分瞬間來到9：4大幅領先。太空人先發瓦德茲下場後接替五名投手都沒失分，成功取得2：0聽牌。