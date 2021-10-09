台中市一名飲料店男店長阿良（化名）涉嫌多次在店內對女員工毛手毛腳，擁抱、襲胸、強吻樣樣來，經女員工提告，阿良竟辯稱，「我們在曖昧」、「小女生在害羞」。台中地檢署經調閱監視器畫面，發覺女員工均強烈抵抗，認阿良罪嫌堪認，依違反性騷擾防治防將其起訴。

起訴指出，28歲阿良對女員工頗有好感，多次趁著兩人單獨上班時，向女員工上下其手，先是在今年1月間，阿良趁女員工在工作檯清洗時，自後方環抱、摸胸，嚇得女員工花容失色，大喊，「你在幹嘛，不要這樣。」

豈料，阿良越摸越上手，隔日晚上又在店內摸了女員工的腰部與臀部，女員工則大力撥開他的手，3天後，阿良再度控制不了慾望，同樣在從後方環抱上女員工，手順勢而上揉捏女員工的胸部，嚇得對方放聲尖叫，阿良才罷手。案經女員工報警，全案才首次曝光。

阿良到案時，承認有做出上述行為，但否認有對女員工性騷擾，稱自己與女員工在曖昧的階段，對方時而反抗時而不會，反抗就只是像小女生在害羞。檢警調閱店內監視器發現，女員工在受到阿良觸摸時，均有反抗、躲避的反應，認定阿良罪嫌堪認，依違反性騷擾防治法將其起訴。