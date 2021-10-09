一名少女「涵涵」與友人共謀，由她透過約砲軟體尋找一夜情對象，並藉機問對方財力後，一名吳姓商人自稱擁有BMW轎車，少女立刻邀吳男前往摩鐵喝喝酒聊天，再傳預先錄好的「哥你在哪，我剛被強暴了」內容給四名同夥衝入房間，宣稱吳男強姦自己妹妹，將她打到昏厥重傷後，強逼簽下讓渡BMW作為性侵少女的賠償，台中地院依強盜罪將林男判刑3年10月。

根據判決書記載，林姓男子夥同羅男、池女及少女涵涵，於107年6月19日晚間，先由涵涵隨機在網路約砲軟體上，尋找一夜情對象，藉機套問對方名下有無汽車及廠牌型號確認財力。

一名吳姓商人與涵涵搭上線後，告知自己開BMW 530，林男立刻鎖定吳姓商人為仙人跳對象，並由涵涵約吳姓商人外出吃飯喝酒。但涵涵在見面前，先在手機備忘錄內輸入「哥你在哪，我剛剛被強暴了，你快來救我」、「我跟男生喝酒結果被他強暴」、「我認真的哥你快來救我我好害怕」、「我在汽車旅館房號我看一下」等內容。

涵涵與吳姓商人便主動約吳男前往汽車旅館，林男等人則在附近等候行動，果然涵涵與吳男酒酣耳熱後，涵涵立刻傳送傳送「哥」、「你在哪」、「救我」、「我剛剛被強暴了....」、「認真我跟男生喝酒結果被他強暴」、「我認真的哥你快來救我」、「我在XXX摩鐵」、「306」、「我好害怕」、「我很怕」、「我真的很害怕」「哥....」等訊息給羅男。

隨後羅男、林男等人，分持棍棒及開山刀開山刀闖入房間，當場毆打吳姓商人後昏倒，等吳男醒來後，林男自稱是涵涵的哥哥，痛斥為何強姦他妹妹，當場問吳姓商人要如何處理？

吳姓商人當時全身是血，哀求林男等人將他送醫，幫忙叫救護車，林男卻恐嚇「你好好配合，趕快結束，不然就砍下去」隨後逼吳姓商人簽下雙B轎車之讓渡書及和解書後逃逸。吳姓商人事後報警，警方將涉案的4人迅速逮捕送辦。

法院審酌，林姓男子等人已賠償吳姓商人10萬元和解，痛斥林男年紀尚輕，卻不知努力求取知能或尋求正當工作，加強自己技能，竟為索取財物由少女隨機搭訕被害人，強取財物，法紀概念薄弱，予以判刑。