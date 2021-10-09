Netflix韓國影集《魷魚遊戲》爆紅，掀起一股討論熱潮，就連之前與大S鬧出離婚風波的汪小菲，也在微博發文觀看《魷魚遊戲》的心得，只不過沒多久就秒刪文，讓不少網友嘲諷是提到「國強才能自強」等敏感字眼，被大Ｓ要求直接刪文。

汪小菲近來跟上熱潮追起夯劇《魷魚遊戲》，並在微博發表心得，他先是上傳該劇的畫面，表示看到最後一集時，才發現背後觀看這場遊戲的大老闆，全部都是「講英文」，接著直言：「原來那些大韓民族，在這個劇裡老闆都是講英文的，想讓你死、讓你活都是遊戲，既表現了他們的憤怒，更是背後的無奈」，語氣中帶有些許感嘆意味。

汪小菲秒刪《魷魚遊戲》心得文被網友抓包。（圖／微博）

接著，汪小菲強調「而我們講中文的，不想也不會活在這個遊戲裡」，更揚言：「國強才能自強，未來的規矩我們自己定，我們最火的劇叫《長津湖》」，認為自己國家能掌控未來，絕對不會陷入遊戲裡的困境，不過隨後立刻就刪文，但早已被多數網友截圖，認為字句都在訴說自己的愛國情懷，因此吐槽「肯定又被大S罵了才刪文」，再度掀起熱議。

汪小菲和藝人大S6月初鬧婚變，10年婚姻一度岌岌可危，近日開直播時透露人在台灣，對於許多人好奇他和大S的婚姻狀況，他則直球回應：「我們很好，大家不用瞎操心，上次的事純屬誤會」，婚變風波似乎已經解除。