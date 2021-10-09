一般感冒，通常是由鼻病毒(rhinovirus)或其他命毒引起的上呼吸道症狀，沒有任何一種藥物可以有效的治癒感冒，感冒時我們到醫院或診所所拿的藥物通常為症狀治療藥物，大家都有個傳統的觀念就是：感冒了要多補充維生素C和鋅，這個觀念是正確的嗎？真的可以預防感冒或降低感冒的嚴重程度嗎？本週微笑藥師和您一起從實證方面來探討看看~

●維生素C和免疫系統

維生素C的作用，大家一定都不陌生，所以這邊我們把重點放在免疫系統中的作用來討論。維生素C缺乏可能導致壞血病，此類患者容易有免疫不全的問題，另外在感染的情況下，發炎反應可能會影響體內維生素C的濃度；另外維生素C是身體內很重要的一個輔酶，其作用如下圖所示：

(圖/微笑藥師網提供)

維生素C與免疫系統的作用(圖/微笑藥師網提供)

從上述可知，維生素C和免疫系統可說是息息相關，對於皮膚屏障還有免疫過程中的免疫細胞分化、發炎物質分泌都扮演重要的角色。

但是維生素C是否需要高劑量服用呢?其實每日只要100-200 mg的劑量，就可以達到身體所需，並可預防某些因為C缺乏引起的慢性疾病，雖然身體對於水溶性維生素C的儲存比較低，但規律且低劑量得服用維生素C其實就足夠了。

●鋅和免疫系統

前面提到，感冒大部份是由鼻病毒引起，細胞實驗中發現鋅在0.1 mmol/L 的濃度時，可以抑制鼻病毒的複製，並且鋅可保護細胞膜不受細胞毒性物質的破壞，除此之外，鋅在身體內還有參與非常多的反應，整理如下圖所示：

(圖/微笑藥師網提供)

鋅和免疫系統的作用。(圖/微笑藥師網提供)

簡單來說，如果鋅缺乏，會造成免疫細胞的趨化作用降低、減少單核球分化為巨噬細胞、降低自然殺手細胞對外來病菌的溶解能力、降低T細胞和B細胞的分化以及降低抗體的形成，因此鋅的缺乏對免疫系統來講，是個非常大的問題！

●維生素C及鋅用於感冒的實證

2004年cochrane一篇review，篩選了29個試驗共11077位受試者，對於維生素C使用於感冒的結論為：

1.常規大劑量補充維生素C(200 mg以上)對於感冒的預防並沒有幫助，但對於臨時需到環境酷寒地區或是需接受嚴格體能訓練的使用者來說，可能會有些幫助。

2.常規服用維生素C者之感冒嚴重程度和天數皆有稍微改善，顯示維生素C對於呼吸防禦仍然有一定的效果。

3.在感冒剛開始時，使用4克/天的劑量治療，對於感冒沒有任何的益處；但有一項大型試驗指出，8 克/天的治療劑量「可能」會有幫助(結果仍不是很明確)。

2013年cochrane的review，收錄了16個鋅的治療試驗(共1387位受試者)以及2個預防試驗(394位受試者)，發現在感冒症狀開始的24小時內給予鋅，可減少一般人的症狀持續時間，在臨床試驗中，最常使用的鋅喉錠劑量為每日75 mg，因此在感冒期間建議使用此劑量，另外目前鋅用於感冒的預防，因為實證不足，仍不建議使用；另外使用鋅喉錠時，須衡量可能發生的副作用(味道不好以及噁心)是否能接受，使用糖漿或錠劑則沒有這個問題。

●微笑藥師的總結

1.平日並不須常規服用大劑量維生素C(200 mg以上)或鋅來預防感冒，但若是需短時間到酷寒環境或是如運動員需大量體力鍛鍊前，倒是可以考慮常規補充維生素C來預防感冒。

2.維生素C並不能用於感冒的治療，但可能會稍微減少感冒的嚴重程度和天數。

3.鋅製劑可能可以降低感冒的症狀持續時間，但使用劑量偏高(75 mg/天)，遠超過衛生署所頒布的鋅上限攝取量(成人每日35mg)，鋅過量可能造成頭痛、頭暈、嗜睡以及多汗等中毒症狀，是否真的要使用到這樣的劑量來減緩感冒天數，也是值得考慮的一點。

因此，對於常規補充維生素Ｃ或鋅來預防感冒，微笑還是老話一句：飲食均衡、作息正常會比補充這些維生素來的有效。