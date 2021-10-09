PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

「國鳥」台灣藍鵲。（圖／翻攝自文化大學臉書粉絲團）

五倍券8日開領，上路首日紙本券領取人數就破500萬，有超過4成的預約者領走，甚至光第1個小時就已經領取20、30萬份。五倍券相關議題，也成討論焦點。有網友發現，五倍券上方印著一隻「小鷹」的圖案，無論200、500、1000元面額皆有此圖，上網詢問大家這代表什麼？網友們則幾乎一面倒認為，這疑有象徵總統蔡英文「小英」的意涵。

《中國時報》8日新聞報導，首波紙本券預約者共有1193萬人，根據經濟部最後晚上9點統計，共有492萬人領券，不過因超商領券時間是到晚上10點，經濟部初估首日應有超過500萬人搶領，實際數額明日早上9點會公布。

有網友在PTT論壇發表文章《五倍券上面的圖案是什麼意思？》發文者表示，自己禁不起好食券的誘惑綁定了信用卡，滑IG時才看到實體五倍券的長相，赫然發現上面有一個圖案，令他相當不解這代表什麼意思，特別來詢問大家的看法。

文章一出引發熱烈討論，網友紛紛回應：「小鷹」、「小英」、「有1.5博士學位的鷹」、「英的恩典」、「你應該知道這代表什麼意思了吧？」「要感謝誰知道了吼？」「代表你的稅金飛走了」、「稅金振翅高飛」。但也有網友指出，該圖案其實是「台灣藍鵲」。