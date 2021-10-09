根據監察院昨(8日)公布2020年各政黨政治獻金報告，民進黨去年政治獻金收入總計1.45億元，支出為1.09億元，結餘3592萬餘元；國民黨去年政治獻金收入1.23億，支出1.17億元，結餘646萬餘元，另過往被爆出與民進黨關係緊密的「幫推股份有限公司」與「投石媒體行銷股份有限公司」，民進黨去年委請兩家公關公司的製作費共計近600萬元。

根據「監察院政治獻金公開查閱平台」資料顯示，民進黨用於幫推公司的支出用途為「製作競選物品或宣傳廣告費用」283萬5千元、用於投石公司的業務費用支出則為「製作費」294萬元。

至於民進黨去年度政治獻金支出總額為1億0946萬7156元，包含業務費用6310萬7877元、人事費用2507萬0915元、選務費用1514萬5658元、雜支120萬1156元、捐贈給推薦的公職候選人競選費用50萬、公共關係費用1萬1890元等。

另外，據《中國時報》去年報導，根據監察院政治獻金查閱平台資料顯示，在2020年總統大選期間，幫推、投石3個月內，就共同承接59件蔡英文總統大選的宣傳案，金額高達2935萬7971元，占蔡賴配整體宣傳支出的9％。