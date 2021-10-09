今天是大美國職棒季後賽第四天，分區系列賽正火熱開打中，稍早太空人以9：4擊退白襪，成為全聯盟率先在系列賽取得聽牌的球隊，他們晉級下一輪的機會非常高，而緊接著勇士和釀酒人則展開首戰，終場兩隊各擊出1支全壘打，釀酒人以2：1險勝對手拔得頭籌。

這場比賽雙方都派出王牌先發投手應戰，釀酒人推出柏恩斯(Corbin Burnes)，他繳出超凡身手，投6局僅被敲2安打無失分，送出6次三振3次保送，自責分率保持完美的0，本季例行賽他投出11勝5敗，自責分率2.43的超強成績，今年8月12日他曾對小熊單場連飆10次三振，全場轟出15K，壓制力非常驚人。

而勇士則派出本季取得14勝6敗，自責分率3.34的莫頓(Charlie Morton)，今天他投的也不差，但缺少打線支援，總計投6局被敲3安打失2分，飆出9次三振和1次保送，唯一失分就是挨了對手一發2分全壘打，相當可惜，此戰自責分率3.00，最後也無奈吞下本場比賽敗投，他生涯季後賽戰績是7勝4敗，自責分率3.34。

此戰兩隊合計僅敲出9支安打，完全是一場投手大戰，雙方0：0僵持到第7局才有攻勢，釀酒人一壘手泰萊斯(Rowdy Tellez)7局下半逮中路克傑克森(Luke Jackson)95.8 mph四縫線快速球，轟出中外野2分炮，這支全壘打也為球隊奠定勝基，至關重要，今天他3打數1安打貢獻2分，無疑是單場MVP。

8局上半勇士新同學彼德生(Joc Pederson)逮中釀酒人投手豪瑟(Adrian Houser)的90.2 mph沉球揮出中外野，這是一支陽春炮，勇士追到1：2落後，9局上半釀酒人在關鍵時刻推出終結者海德(Josh Hader)，他本季無人能擋，35次救援機會摘下34次，58.2局飆102K，拿下4勝2敗，自責分率1.23，每局被上壘率0.84。

更可怕的是他球季最後21場出賽，完全沒丟掉任何分數。堪稱本季最狂終結者，最近更入選美國棒球雜誌《棒球文摘》年度最佳救援投手。他最後不負眾望穩投1局無失分，送出1次三振1次保送，拿到生涯季後賽首場救援成功，今天釀酒人用最強投手輪值柏恩斯、豪瑟、海德穩穩守住比賽，總計只失1分送出8次三振。