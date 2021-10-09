一名已婚的王姓男子，約同事的女友回住處宣稱要替她找工作，未料卻在房內兩度性侵同事女友，女方在過程中傳訊給男友控訴遭到欺負，王男事後和妻子揚言要反控女方通姦，丟「3000元」硬逼女方和解，桃園地方法院依強制性交罪判王5年6月徒刑，經上訴後遭灣高等法院駁回。

根據判決書記載，王男為自稱可以替同事的女友A女介紹工作，於是在107 年7 月6 日，藉口要協助Ａ女找工作之理由，約A女到租屋處，一起上網尋找工作職缺，兩人在房間內共同使用電腦搜尋求職網站時，突然將A女強押到床上性侵。但事後王男意猶未盡，仍不放A女回家，又強逼A女上床再度性侵第二次。

A女事後向警方報案控告王男，在庭訊時，A女泣訴，「我用電腦找工作時， 他就站在我後面，頭靠我很近，後來他就突然摸我的腰及大腿內側，我跟他說「你幹嘛碰我」，他就突然把我從座位上拉起來推到床上，我一直抗拒說不要，但還是遭到性侵。之後他問我要不要吃晚餐，於是我們繼續聊工作的事，我心裡就想說剛剛發生那種事，他還可以那麼冷靜，吃完麵後，我說要馬上離開，叫他載我回家，但是卻又對我性侵。」

王男則辯稱：當日確實是我想要跟她發生性行為，就主動靠過去跟她接吻，她也主動跟我接吻，在床上時，她還帶著挑逗的意味說不要，我有問她可不可以，經過她點頭才繼續跟她發生關係，事後我煮東西給她吃，到晚上7 點左右，我又問她可否再來一次，她有點頭，而且過程中有說很舒服，也有抱我、親我，兩人是合意性交。

A女還指控，「王男的妻子事後約她見面談和解，四個人事後相約碰面，但王男的太太的態度很強勢，一直想要逼我們談和解，還說我這樣是通姦罪，我還被她嚇哭，接著就拿3000 元塞給我們，不過隔天我男友去公司把那3000 元還給王男。」

法院審理後，認為王男為逞私慾，不顧被害人意願強行性侵2次，造成對方內心痛苦，犯後還狡辯、態度不佳，但最終有達成和解，判王5年6月徒刑。王男不服上訴遭到高院駁回。