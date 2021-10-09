一名上大夜班的單身男子抱怨，他日前下班後在家睡覺，突然被2男1女的警察持搜索票闖入搜索，警方還頻頻要他「交出女友」，沒想到真相是烏龍一場，刑警要找的是他隔壁房的鄰居，讓他好無奈。

這名男子在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己單身且上大夜班，7日下班後在租屋處睡覺，同日下午被急切的敲門聲吵醒，甚至門外的人還扯著喉嚨說，「刑事組的，開門」、「快給我開門，不然要破門了」。

原PO立刻從床上跳起，穿著一條內褲就去應門，結果門外有2男1女的警察拿著搜索票，問他「女朋友在哪？」孤家寡人的原PO滿頭問號，趕快表明單身的身分，結果警察不信，還要他別再裝傻，搜完他的小套房之後又說，「你女朋友呢？貨呢？供出來你會好過一點！」

原PO一頭霧水，心想，「不是啊，什麼貨？什麼女朋友？你講清楚一點啊……」就在此時，後方的女警向他遞了一張「女朋友」的照片問他是否認識，原PO否認後，女警才驚覺似乎是誤把原PO的房間錯認成嫌疑人的住處。

男子突然被警察搜索家中，還頻頻被追問為什麼不交出「女朋友」，讓他忍不住想吶喊「單身狗大夜班錯了嗎！」（示意圖／Shutterstock）

原PO分享，原來警察要找的是他隔壁鄰居，闖進他家是烏龍一場，警察甚至還向他說，「那沒事了，還年輕不要灰心喪志，好好工作，大白天的還在家裡睡覺」，突如其來的「暖心」安慰，再加上睡到一半被打斷的情況，都讓原PO感到荒誕又好笑。

文章曝光後，不少網友留言回應，「電視的劇情，員警出色的反應。都在今天完美的表現。」、「原來你還沒領到公所發的女朋友」、「抱歉一個笑噴」、「追出去：警察先生，啊所以說好的女友呢？你們可以幫忙找一下嗎？」、「很ㄎㄧㄤ的警察捏！」