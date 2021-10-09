國防部部長邱國正（中）。（圖／取自馬文君臉書）

國民黨立委馬文君7日指出，111年國防部公開預算書顯示，陸軍編列5100萬元、空軍編列3166萬元，合計8266萬元，用來委商實施「生活區林綠化維護」，換句話說就是除草、鋸樹。馬表示，這個數字令人難以相信、嘆為觀止，她也絕對不會同意，除質疑這其中有內幕也強調一定為國人深查到底。

馬文君7日在臉書發文表示，總統蔡英文於105年6月4日去視導軍方金六結營區時，有提到「油漆與除草，不會讓國軍更好」，三軍統帥的一句話，國防部聽到了。因為根據111年國防部公開預算書顯示，陸軍編列5100萬元、空軍編列3166萬元，合計8266萬元，用來委商實施「生活區林綠化維護」，至於什麼是「生活區林綠化維護」？接地氣的講法就是除草、鋸樹。

對此，馬文君直言：「親愛的國人啊！國防部以台海情勢緊張，為了能快速提升戰力，因此替我們後代子孫舉債2400億購買武器的狀況下，竟然還有高達8266萬的餘錢可以用在割草、鋸樹上面，文君實在不敢相信，也一定不會同意。」

馬文君進一步質疑，為何只有陸軍本島單位及空軍需要委商割草，海軍、憲兵、後備及通資電軍卻不需要，這筆預算到底又有什麼內幕？馬強調，其中疑雲她一定會替國人深查到底。馬更痛批，以前的軍人要割草，素質、訓練有比較差嗎？如今國防部編近8300萬元除草、鋸樹，實在令人嘆為觀止。