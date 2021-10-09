最近親朋好友見面，大家互相問好，就會問上ㄧ句「打疫苗沒？」立委費鴻泰順勢推出「用心在乎你V3.0」，計有16款貼圖，Q版貼圖來表達防疫期間用語，有趣又實用。

費鴻泰表示，無論是接種流感疫苗、預約接種COVID-19的第一劑疫苗或第二劑疫苗，都是民眾非常關心的事。最近預約BNT疫苗第一劑，以及AZ疫苗第二劑接種，分別於10月份啟動預約，採分流方式進行，民眾要記得預約。

立委費鴻泰順勢推出「用心在乎你V3.0」，計有16款貼圖，Q版貼圖來表達防疫期間用語，有趣又實用 。（費鴻泰提供）

自從新冠肺炎疫情爆發後，世界各地都受影響，「打疫苗、戴口罩、量體溫、勤洗手」成為抗疫、防疫的重點工作。防疫成為「新常態」，費鴻泰這次推出的「用心在乎你V3.0」- 防疫期間用語，共有16個貼圖，分別如下：

1、打疫苗沒

2、贊成＋1

3、費心了

4、不客氣

5、傻眼

6、宅在家

7、愛妳喔

8、哈囉

9、噴酒精、量體溫

10、戴口罩

11、打給我

12、視訊會議中

13、一起加油

14 、爽

15、阿揑美賽

16 、五告水

費鴻泰說，在這新疫情時代，這些16個Line 貼圖，可用在合適的情境，讓對方看到貼圖就了解情況。例如，訊息接收方看到「宅在家」、「視訊會議中」等貼圖。也希望能為大家在苦悶的疫情中，帶來一些輕鬆、歡樂。