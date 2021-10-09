最近親朋好友見面，大家互相問好，就會問上ㄧ句「打疫苗沒？」立委費鴻泰順勢推出「用心在乎你V3.0」，計有16款貼圖，Q版貼圖來表達防疫期間用語，有趣又實用。
費鴻泰表示，無論是接種流感疫苗、預約接種COVID-19的第一劑疫苗或第二劑疫苗，都是民眾非常關心的事。最近預約BNT疫苗第一劑，以及AZ疫苗第二劑接種，分別於10月份啟動預約，採分流方式進行，民眾要記得預約。
自從新冠肺炎疫情爆發後，世界各地都受影響，「打疫苗、戴口罩、量體溫、勤洗手」成為抗疫、防疫的重點工作。防疫成為「新常態」，費鴻泰這次推出的「用心在乎你V3.0」- 防疫期間用語，共有16個貼圖，分別如下：
1、打疫苗沒
2、贊成＋1
3、費心了
4、不客氣
5、傻眼
6、宅在家
7、愛妳喔
8、哈囉
9、噴酒精、量體溫
10、戴口罩
11、打給我
12、視訊會議中
13、一起加油
14 、爽
15、阿揑美賽
16 、五告水
費鴻泰說，在這新疫情時代，這些16個Line 貼圖，可用在合適的情境，讓對方看到貼圖就了解情況。例如，訊息接收方看到「宅在家」、「視訊會議中」等貼圖。也希望能為大家在苦悶的疫情中，帶來一些輕鬆、歡樂。
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