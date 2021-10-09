女顧客寬衣解帶驚見監視器，知名醫美診所發聲明道歉。（圖／翻攝自微風八千代診所）

一名女顧客做完醫美手術後，被帶到診間休息，卻在脫衣服過程中發現診間竟設有監視器，讓她非常震驚。知名醫美診所「微風八千代」在臉書發表聲明解釋，女顧客休息的區域為冷凍治療區，當初設監視器是為了避免儀器被破壞，相關畫面都會定時刪除、絕對不會外流。工作人員疏忽造成客人誤解與不安，深感抱歉。

微風八千代診所表示，日前來到診所進行診療的顧客，在術後被工作人員帶至設有監視器的空間休息，該空間是一個做冷凍治療的地方，因先前曾發生顧客誤觸儀器、變更原始設定，導致凍傷的爭議，所以設置監視器，主要目的是為了避免儀器遭破壞，相關畫面皆設有自動定時刪除，絕不可能外流。

診所強調，因工作人員的疏忽，造成顧客誤解與不安，他們深表歉意，也會加強員工訓練，避免這種事情再度發生。

貼文引起網友熱議，「避重就輕，無法接受如此卸責的聲明」、「拍攝儀器當然沒問題，但客人隱私也是最基本要保護的吧？應提醒客人這邊有監視器」、「千錯萬錯都是員工的錯」、「好可怕，都被看光光了」、「以前做課程的人怎麼辦」。

微風八千代在醫美界相當知名，診所更位在台北市信義區的高級地段，因醫師技術佳、醫護態度親切，網友好評不斷，Google評價達4.4顆星。沒想到這次意外鬧上新聞，更添網友討論。