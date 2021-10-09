【愛傳媒朱亞君專欄】很多朋友應該都跟我一樣，是因為藝人蕭敬騰才知道有一種學習困難，叫做「閱讀障礙」。七年前，當紅的他在一場公益活動上，手裡拿著他用書法題字的義賣書包，主持人黃子佼請他念出上面自己寫的文字，他當場失語，場面一度尷尬。

後來他哽咽的說，對不起，他其實識字不多，文字認識他，他卻不認識文字，那些寫下的字，是他按照工作人員要求一字字「畫」下來的，能夠讀到二技畢業，完全靠著術科成績。在演藝工作上，他也無法讀台詞劇本，必須靠工作人員一字字念給他聽，死背下來……

當時聽得很心疼，我想他一路成長，付出了多少倍的辛苦。他還是幸運的，擁有過人的特殊才華，而如果是一個普通的孩子呢？

「閱讀障礙」是「學習障礙」的其中一種，他是看不出來隱形障礙，因為這群孩子智力是正常的，他們活活潑潑上了幼稚園，其他孩子照著範本跟著老師寫下ㄅㄆㄇ，但他們卻作不到，他們眼中的範本是破碎凌亂的。

對，重點是學障的孩子「智力正常」，但卻有著聽說讀寫的困難。這群孩子在家庭與教學現場太容易被忽視與誤判。

如同王意中心理師說的：孩子「想做卻做不到」的學習困境，時常被忽略。他們長期被誤解、嘲笑、背負著大人不合理的期待，即使努力表達自己的困難、委屈與挫折，依然不被重視。孩子的訴求遭到漠視，笑容漸漸隨著達不到大人的要求而消失。

取而代之的是情緒低落、焦慮，甚至轉為憤怒，或讓自己成為真正的搗蛋鬼，好分散大人的注意力……

謝謝意中心理師寫下這本書，他要告訴我們：學習的方式不是只有一種；學障孩子的學習問題，也不能以「認真／不認真」的二分法判定。本書以淺顯易懂而寫實的故事案例，說明學障孩子的困境，帶領親師透徹理解孩子的內心世界與心聲。

孩子需要的，不是「要專心、要努力」的提點。先理解，再接納，才能為孩子建立信心，應變出更有彈性且因材施教的教學與教養環境，才能陪伴孩子發展出自己的一片天。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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