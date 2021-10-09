【愛傳媒黃珊珊專欄】疫情趨緩，所有的活動都正常舉辦，最忙的是我的防疫小組會議，各局處突然暴增的防疫計畫，還有解封問題，跟疫情剛開始一樣忙碌，之前是忙著「封」、現在是忙著「解」，最不忙反而是疫調會議，因為幾乎沒有本土個案啦，哈哈！

現在幾乎都是境外移入的案件，台北市的防疫旅館還住著五千多位入境旅客，我們特別加強防疫旅館的管理，因為境外如果有破口，可能就是Delta病毒入侵，後果將不堪設想！

中央上週說考慮讓居家檢疫的入境客可以在家檢疫，我認爲最好暫時不要，因為居家檢疫很多人還是可能與家人接觸，偷偷外出違規的案例還是不少，在疫苗覆蓋率還是不足的現在，真的要三思！

有些國家已經在施打第三劑疫苗，10月4日台北市很多人預約不到第二劑，也還有人沒打到第一劑，不但里長忙翻天，連我接電話也接到手軟，很多焦慮的百姓沒辦法預約到，市場攤商也抱怨之前有專案，現在要預約但也排不到，最大的原因還是疫苗不足，而且種類眾多又嚴重短缺，造成人民更大的焦慮！

更難處理的是要討論餐飲解封與空曠地區解封，其實空曠場場域很多，中央只放寬山林與海邊，但是還有很多大型公園、河濱公園、空地廣場也很空曠，前幾天指揮官竟然跟張景森說「爬山為什麼要戴口罩？」，我想大家都很傻眼，二級警戒以後，所有戶外空間不論旁邊有沒有人都要戴口罩，這點應該很清楚吧！

很多人在河濱公園跑步也戴了四、五個月的口罩，甚至在自家社區裡運動都戴著口罩，地方政府對於戶外戴口罩也執行了很久，原來指揮官不知道人民已經過了五個多月這樣的生活？

既然餐飲業都可以全解封，不需隔板梅花座，那為何只有山林與海邊空曠區不需戴口罩？在河濱公園與馬路上跑步還要不要戴口罩？

有些標準真的很難理解，我們也只能一步一步來，因為地方政府與第一線的公務同仁才是真正的執行者。政府的每一個決定都會影響人民的生活，需要深思與熟慮！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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