日前因行政院官員「麵線20元說」引發撻伐，痛批官員根本吃米不知米價，而這20元說也引發民眾爭相挖掘地方銅板美食，而號稱全台有錢人最多的員林，超便宜的銅板美食也是多到數不完，像是5元小蛋糕、6元水煎包、7元的高麗菜煎餅，就連豬血湯也只要15元，讓人直呼找到員林人致富的「秘密」了。

彰化員林農工旁榕樹下超過50年的「煎餅」小攤，1片只要7元，遠近馳名吸引許多網紅與節目爭相造訪。(吳建輝攝)

彰化員林農工旁榕樹下超過50年的「煎餅」小攤，1片只要7元，遠近馳名吸引許多網紅與節目爭相造訪，而員林第一市場清晨推著傳統餐車的古早味早餐更是一絕，像是惠來東街與中正路交叉口上，有一家只要5元的傳統小蛋糕，旁邊還有一家42年的6元水煎包，再下去還有只要15元的豬血湯，都是員林人必吃的傳統早點。

飄香超過62年的小蛋糕攤，一個只要5元，還有多種口味可選。(吳建輝攝)

飄香超過62年的小蛋糕攤許大姊表示，他從年輕賣到現在當阿嬤了，5元的價格真的沒賺什麼錢，但他們也不敢漲價，年輕人選擇多，現在會買的都是從小吃到大的熟客，每次一買都是三、五盒，要賣這麼久要很有耐心，他們也不敢漲價，不然沒辦法跟人家拚。

惠來街上只要15元的豬血湯，也是員林人必吃的傳統早點。(吳建輝攝)

水煎包江大哥說，他從4個10元開始賣，42年過去現在一個6元，什麼都漲價只有薪水沒漲，他薄利多銷不漲價，想說這樣能讓生意好一點，但也沒有，現在的人比較挑，不是便宜就買單，曾沒想過要休息，畢竟賣這麼久了，收掉捨不得，要堅持一件事情這麼久真的不容易。

另外惠來街上還有一家拉仔麵店，滿滿一碗拉仔麵只要25元，豬血湯、瓜仔豆腐湯更只要15元，政院官員「麵線20元說」意外掀起網友銅板美食戰，讓人們在這個萬物皆漲薪水不漲的年代裡，還能來點暖胃又暖心的小確幸。