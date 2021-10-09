Global Mall在昨日五倍券正式上路時，同樣開店即湧現人潮，高單價家電如3C、生活家電及健康器材在開店3小時內已突破去年同期業績、成長近10%。（Global Mall提供）

振興五倍券昨（8日）正式領用，同時也正值百貨周年慶開打的第二天，不少市民直接就把5000元梭哈，也帶動了百貨的人潮與業績成長，Global Mall就表示，不僅前日周年慶開打，就連昨日五倍券正式上路時，同樣開店即湧現人潮，因著館中主打人氣3C家電5折起優惠，不少消費者都以高單價家電如3C、生活家電及健康器材為主要入手商品，開店3小時內已突破去年同期業績、成長近10%。而因應雙十連假，Global Mall全台7店包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市，同步祭出GMpay滿2000元送100元電子商品禮券，同時還有超過60家餐飲買一送一，消費者不需振興券也能享受超值折扣，業者也透露相信隨著今日（9日）雙十連假登場，才是真正引來人潮消費的時機，預計雙十連假將帶動業績再成長。

京站昨五倍券優惠活動首開打即迎來平日的3倍業績，截至昨下午業績已與去年同期國慶連假首日達持平。（京站提供）

京站雖然周年慶未開打，但仍同步推出「+0攏總來！振興放大500倍」方案優惠，昨首開打即迎來平日的3倍業績，消費者均以戶外露營、旅遊配備、3C等單價較高的商品作為主要購買目標，截至昨下午業績已與去年同期國慶連假首日達持平，京站持續期待今日雙十連假業績爆發表現，同時也再帶來了「1010雙十優惠」活動，多家品牌滿額再現抵加贈好禮。

統一時代百貨台北店推出「5000換7000」的紙本券優惠活動，在昨日早上11點就開放民眾兌換，開店前就引來大批拿著五倍券前來排隊的人潮。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店在五倍券上路首日推出「5000換7000」的紙本券優惠活動，甫開店已兌換破百萬元的振興券。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店今年針對振興五倍券，推出了超划算「5000換7000」的紙本券優惠活動，在昨日早上11點就開放民眾兌換，因此開店前就引來大批拿著五倍券前來排隊的人潮，甫開店已兌換破百萬元的振興券，兌換人龍更排到樓梯間，民眾皆瞄準高回饋門檻進行兌換，而消費者也同樣看準高單價的大型家電消費，像Dyson的甲醛偵測涼暖空氣清淨機，周年慶特價先下殺千元，若民眾先拿五倍券換7000元後，當中6000元即可直接折抵，再加上家電3000送300活動，等於不到2萬元即可購入，帶動每日皆銷上破10台的銷量。

大葉高島屋昨日為周年慶開打的第二天，與前日開跑的業績相比就增長了近5%、比去年同期成長18%。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋昨日同樣為周年慶開打的第二天，與周年慶前日開跑的業績相比就增長了近5%、比去年同期成長18%，更有消費者瞄準化妝保養品下手，單筆即消費上近20萬3000元，而一般消費者也同樣以化妝保養品、超市、餐飲等方向下手，預計可帶動周年慶檔期的入館人潮達35萬人次、共6.66億的業績目標。在美麗華百樂園中，昨也有趁著五倍券啟用而來購物的人潮，單筆刷上2萬元的家電及3C產品，而消費者同樣主要集中在3C產品以外，還有服飾、餐飲也是消費目標，其表示依照去年三倍券的經驗，樂觀看待本次五倍券可以增加約10%-20%的消費人潮，相信領券人潮也蓄勢待發，對周年慶的業績充滿信心。