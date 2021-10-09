City Hall official says Irving is cleared to practice at home but still not able to play in games at Barclays Center until the All-NBA guard fulfills vaccine requirement. https://t.co/OFy974t6iM — Shams Charania (@ShamsCharania) October 8 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞9日搶先爆料，紐約市政府已經把籃網的訓練場館(HSS訓練中心)，認定是一處私人辦公設施，所以籃網明星後衛厄文應可順利參加球隊訓練，但在他確認打過新冠疫苗之前，仍然無法在籃網主場巴克雷中心出賽。

目前紐約市與舊金山都祭出嚴格防疫規定，只要沒有接種過新冠疫苗，都不可以參加主場比賽，代表厄文除了可能缺席籃網新球季41場主場例行賽，也不可以打兩場出戰尼克的客場例行賽，甚至前往勇士客場比賽，他只要缺席1場就將損失38萬美元薪水。

籃網今天在主場迎戰公鹿，杜蘭特、哈登兩大球星都已披掛上陣，場邊卻看不到厄文身影，籃網總教練納許賽前表示，目前計畫讓厄文參加明天的球隊訓練，但能否參加下周二作客遭遇七六人比賽，「現階段還沒定案，畢竟他已經快一周沒跟球隊在一起。」

厄文到現在仍然採取消極躲避姿態，遲遲不肯透露自己何時才肯接種新冠疫苗，除了引發籃網打算把他交易出去的謠言，更讓杜蘭特開始感覺不太爽了，畢竟假如新球季主場少了厄文助陣，籃網想要爭搶東區龍頭地位難度大增，更別提想要爭冠了。