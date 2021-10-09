蜘蛛大盜徒手攀牆偷遍台中民宅 卻因窗戶上「這東西」栽了

苗栗縣警察局苗栗分局8月獲報，有民眾住家疑似遭到入侵，警方調閱監視器發現，一名男子於凌晨時展開彷彿蜘蛛人的技能，徒手攀牆闖入民宅意圖行竊，卻因窗戶打不開而作罷，警方列為重大案件偵辦，日前於台中地區將竊盜未遂的男子拘捕到案，並依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方指出，該男騎乘租用機車，於深夜尋找犯案目標，並徒手抓住民宅外牆的瓦斯管線，手腳俐落的攀上、攀下，儘管動作靈活，卻沒有料到窗戶內的兒童安全鎖有鎖上，因此無法入內。

雖然民眾沒有損失，但警方為了維護民眾居住安全，仍不敢大意，調閱監視器尋覓犯案男子行蹤，發現該男搭火車到苗栗住宿，在租用機車犯案後回台中，且以此手法在台中涉及多起竊案，歷經1個月追查，警方終於在台中逮到人。

警方表示，此案雖為竊盜未遂案件，但仍將嫌疑人拘提到案並移送，期望能遏止其繼續犯案，若有民眾發現可疑人、事、物，也請勇於向警方報案，共同守護地區治安。