英國鐵肺歌后愛黛兒(Adele)，擁療癒人心的嗓音，每每發行新作品都引起廣大迴響，不過圓潤身材也常被拿來大做文章，如今成功減重45公斤的她，在今年5月33歲生日在IG分享近況，體態可說是維持得非常好，不過近來登上時尚雜誌封面，卻被網友發現雙頰凹陷，質疑疑似修圖修過頭。

愛黛兒昔日身型肉感豐滿，自從與前夫離婚後，靠著運動和飲食控制，一年多來狂瘦45公斤，今年33歲生日時在IG分享近況，只件她穿著合身洋裝隨著音樂翩翩起舞，展現出輕盈無比的體態，近來登上時尚雜誌封面，除了傲人上圍及深邃事業線搶盡目光，一個側身展現出火辣Ｓ型曲線，讓所有人見證她瘦身有成的成果。

不過她昔日豐厚圓潤的雙頰，如今竟整個凹陷，甚至連鎖骨都直接出來見客，讓網友直呼與昔日模樣相差甚遠，除了好奇是否與妝容有關？甚至有網友質疑是修圖修過頭導致，談到為何能狂瘦45公斤，她解釋因為過於焦慮，發現靠著健身讓自己感覺更好，甚至更能專注自我，也讓體態變得更加健美，如今也已經養成此習慣，有時光是一天會做兩到三次健身。

愛黛兒雙頰凹陷，被網友質疑修圖修過頭。（圖／Daily Mail）

愛黛兒2019年與老公賽門柯奈基（Simon Konecki）離婚後，單身近兩年的她被拍到和知名體育經紀人里奇保羅（Rich Paul）看NBA球賽傳緋聞，接著更在IG曬出兩人貼臉照，貼文還只打了愛心符號，被認為是公開戀情。