三名台南民眾昨晚搭乘一艘小舢舨前往外海釣白帶魚，未料行經台南市二仁溪出海口時，卻因為風大浪大，舢舨遭海浪打翻後3人當場落海，其中一名陳姓男子自行游回岸邊，但另外2人遭大浪捲走下落不明，海巡署及消防隊搜救人員獲報，徹夜進行搜救到凌晨2點仍無所獲，上午繼續配合空勤總隊直升機進行海面搜尋。

台南夜釣白帶魚舢舨翻覆3人落海，海巡人員與搜救隊徹夜搜索，其中1人獲救2失蹤。(海巡署提供)

根據初步調查，3人在昨(8日)晚間駕駛「進來祥」舢舨前往台南外海釣白帶魚，到了深夜10許返航時，外海風勢變強，海面出現大浪，舢舨在行經二仁溪出海口附近時不慎遭浪打翻，3人當場落海，一名陳姓男子自行游回岸邊，但隨行的2名友人瞬間遭浪捲走。

陳男上岸後立即報警，海巡署及台南市消防局立刻派員搜救，直到凌晨兩點多，因海象變差，於是暫時停止，清晨天一亮，立刻又協請空勤總隊派遣直升機協助在海面搜尋，另外也加派海巡隊艦艇搜救，期望能盡快找到2名失蹤民眾。