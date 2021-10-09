王毅在中國－東協對話30周年提維護南海長治久安等六點倡議。（中國外交部網站）

大陸外交部網站9日消息，中國國務委員兼外長王毅8日出席中國－東協建立對話關係30周年紀念招待會，提出要勾勒合作宏圖，推動雙方關係提質升級；引領發展潮流，打造務實合作新增長點；增進民生福祉，確保人民共用合作紅利；傳承世代友好，鞏固社會人文交流支柱；著眼和平願景，維護南海地區長治久安；立足世界大勢，為全球治理貢獻正能量等六點倡議。

王毅指出，自1991年建立對話關係以來，中國和東協走出了一條團結奮進、合作共贏之路。雙方互為最大規模的交易夥伴、最具活力的合作夥伴、最富內涵的戰略夥伴，為11國20億人民帶來了巨大利益，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出了重要貢獻。

王毅說，30年來，中國和東協弘揚亞洲特質的相處之道，共續睦鄰友好；堅持互利共贏的合作理念，共築發展繁榮；秉承風雨同舟的夥伴精神，共迎困難挑戰；拉緊互學互鑒的人文紐帶，共促民心相通；建設開放包容的區域架構，共擔國際道義。

王毅表示，｢三十而立」。｢立」標誌著自主和成熟，意味著從容不迫和堅定不移。值此承前啟後的關鍵時期，雙方要倍加珍惜30年積累的寶貴經驗，倍加珍惜精心培育的友好情誼，倍加珍惜來之不易的和平發展，牢牢把握正確方向，進一步釋放合作潛力，打造更高水準的戰略夥伴關係，構建更為緊密的命運共同體，為各自發展和地區長期和平繁榮營造更為有利的戰略環境。

王毅提出六點倡議：

一是要勾勒合作宏圖，推動雙方關係提質升級。堅持高層引領，深化戰略溝通和政治互信，為雙方關係長遠發展擘畫新藍圖，樹立新標杆。

二是引領發展潮流，打造務實合作新增長點。加強發展戰略對接，高品質共建“一帶一路”，推動RCEP早日生效實施，加快地區經濟復蘇。大力開拓數字經濟、科技創新、藍色經濟等新興領域，促進地區綠色轉型和可持續發展。

三是增進民生福祉，確保人民共用合作紅利。中方將繼續盡力向東協國家提供疫苗等抗疫物資，支援建設區域疫苗生產和分配中心，共同提升公共衛生合作水準，確保地區人民生命健康安全。雙方要加強減貧脫貧、防災減災、社會發展等領域合作，一起邁向更大範圍的共同富裕。

四是傳承世代友好，鞏固社會人文交流支柱。發揮好中國－東協合作基金和中國東協協會作用，進一步加強文化、旅遊、青年、媒體、智庫等合作，夯實雙方關係發展的民意基礎。

五是著眼和平願景，維護南海地區長治久安。要全面有效落實《南海各方行為宣言》，堅持由直接當事方通過對話協商妥善管控分歧和爭議，加快推進“南海行為準則”磋商，穩步開展海上務實合作，共同努力將南海建設成為和平之海、友好之海、合作之海。

六是立足世界大勢，為全球治理貢獻正能量。要高舉和平發展合作旗幟，積極落實全球發展倡議，攜手參與全球治理。共同踐行真正的多邊主義和開放的地區主義，反對單邊主義和保護主義，反對冷戰思維和零和博弈。維護發展中國家及世界各國人民正當權益，推動國際秩序向著更加公正合理的方向發展。

王毅強調，展望未來，雙方要繼續凝心聚力、並肩前行，共創中國－東協關係更加美好的明天。

東協北京委員會輪值主席、汶萊駐華大使拉赫瑪尼表示，30年來，東協同中國戰略互信日益增強，互利合作不斷拓展。東協－中國關係已成為東協同各對話夥伴關係中最具戰略性、最全面的一對關係，始終保持積極發展勢頭。東協高度評價中國在東協夥伴中率先加入《東南亞友好合作條約》並建立戰略夥伴關係，率先與東協簽訂自由貿易協定，率先核准《區域全面經濟夥伴關係協定》，感謝中國支持東協中心地位，與東協國家攜手抗疫並提供無私幫助。｢南海行為準則」磋商持續取得進展，增進了雙方理解和互信。東協對雙方關係的未來充滿信心，期待深化同中國的戰略夥伴關係，加強發展戰略對接，為雙方人民帶來互贏互利，為地區和平、穩定與繁榮作出更大貢獻。

招待會上，王毅、大陸全國人大常委會前副委員長、中國東協協會會長顧秀蓮和拉赫瑪尼大使等共同為中國－東協建立對話關係30周年紀念封揭幕。

會前，王毅集體會見了東協10國駐華使節。中國－東協建立對話關係30周年紀念招待會由中國人民對外友好協會舉辦。東協各國駐華使節、中方各部委負責人、專家學者等出席。