氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨4時40分時衛星雲圖顯示，「圓規」結構鬆散，將與其東北方的擾動整併，故短期內向北調整。中央氣象局2時「路徑潛勢預測圖」顯示，未來受太平洋高壓導引，「圓規」將穿過巴士海峽、進入南海；11日下午至12日距台最近，要注意「共伴環流」給東半部、北部山區帶來「致災性降雨」的威脅，而「路徑潛勢預測圖」的紅框及「暴風圈侵襲機率圖」皆顯示，「圓規」仍有直接侵襲的機率存在，只是較巴士海峽低一些。兩種路徑的威脅都很大；應密切觀察模式的調整。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今起至國慶日上午，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。國慶日下午起至11日上午，東風挾帶水氣漸增，天氣漸轉變，北部轉有局部雨，東半部降雨逐漸增多，中南部晴時多雲；11日下午起12日「圓規」距台最近，北部山區、東半部雨勢最大，應防「致災性降雨」，西半部轉有局部陣雨。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，13日、14日颱風逐漸遠離，天氣並未好轉，尤其東半部仍有明顯降雨；15日起另一波「東北季風」南下，氣溫逐日下降，天氣漸涼，北台秋意濃，應注意衣著調整；北、東有雨，背風面晴朗穩定。