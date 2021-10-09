52歲演藝圈美魔女何如芸2年前與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡爆出婚變，目前仍在打官司，近年何如芸常透過社群媒體跟粉絲互動，也會不時分享和在新加坡念書的兩個兒子互動心情，引來許多迴響。昨(8日)她罕見曬出辣照，可見她穿上低胸灰色背心，露出深邃事業線，引來網友讚她身材好，笑說：「WOW~給我衛生纸」。

何如芸16年前嫁給王敏錡成為豪門媳婦，但兩年前傳出婚姻告吹，後來她上節目分享婚姻破局真相，直指婚後身邊人就常暗示她老公在外面與他人過從甚密，何如芸選擇包容，而壓垮兩人關係的最後一根稻草，是2017年時何如芸父母身體變差，前後住院超過10次，身為女婿的王敏錡卻從未探望何如芸的父母，讓她徹底心寒。

何如芸曬出低胸辣照。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

婚變後何如芸不僅重返演藝圈，也常在社群網站與粉絲互動，不少人都稱讚她容貌、身材保養得宜，完全不像是生過兩個孩子的媽，讓粉絲都相當羨慕她纖細又有曲線的好身材，日前她發文分享被朋友15歲的女兒稱讚：「阿姨！妳的手臂怎麼那麼細呀！」何如芸則吐實說：「手臂再細也比不上青春無敵的面孔呀！」並寫下：「看著孩子們的青春，用我們的歲月換來，是成就，也是驕傲，你的青春，也是我人生的價值體現」。

昨何如芸曬出辣照跟粉絲道早安，她表示：「早安！一日之計在於晨！TGIF」，有人說：「這件真的好穿，原來灰色也這麼好看」，她回應：「灰色也是我喜歡的顏色」，另有人表示：「男友視角」，何如芸則說：「自拍棒」。