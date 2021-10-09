台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，不過他近日遭爆曾肇事逃逸、涉賭等爭議，行政院長蘇貞昌昨日受訪時仍稱他是好立委。對此，前立委孫大千直言，蘇貞昌不愧是一位連神明都敢欺騙的政治人物，睜眼說瞎話的功力無人能及，繼把3+11從破口說成是政績後，再一次的指鹿為馬，把陳柏惟從一位兩光立委美化成一位模範立委。

孫大千今（9）日在臉書表示，肇事逃逸任由傷者倒地，既不報警，也不送醫，這樣的行為是蘇貞昌鼓勵的嗎？這就是所謂的「有為有守」嗎？而把賭博機台說成是快打旋風，對於年少無知時所犯的錯誤，不肯真誠反省，還要企圖說謊掩飾，這樣的行為是蘇貞昌肯定的嗎？這就是所謂的「做得非常好」嗎？

他質疑，陳柏惟在質詢台上不學無術、不思長進、胡言亂語、不知所云，這樣的問政品質是蘇貞昌認同的嗎？這就是所謂的「善盡職責」嗎？

孫大千說，蘇貞昌在把陳柏惟吹捧上天的時候，把那些每日兢兢業業、努力不懈、認真準備、專業問政的立法委員又放在哪裡呢？